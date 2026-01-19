El videoanalísis de Alfons Garcia: "Ojalá los errores de la riada sirvan para mejorar la actuación en la catástrofe de Córdoba"

El subdirector de Levante-EMV, Alfons Garcia, destaca en su videoanálisis que, en estas primeras horas tras la catástrofe ferroviaria en Córdoba, “la coordinación parece estar funcionando y se ha producido una reacción rápida de todas las administraciones, cuyos representantes principales ya están en la zona cero y han cancelado agendas”.

“Ojalá podamos concluir que los errores de la última gran catástrofe han servido para mejorar la actuación en grandes crisis”, afirma en relación a la riada de Valencia del 29 de octubre de 2024.

A este respecto, Alfons Garcia apunta que lo prioritario es una investigación consistente e independiente “y no los relatos para eludir responsabilidades políticas”. Así, pide que “no impere esa guerra de relatos a la que seguimos dando vueltas en las Comunitat Valenciana”.

El subdirector de Levante-EMV aborda también el debate por una nueva financiación autonómica y el caso particular de María, una mujer sintecho de 56 años que ha rechazado la oferta para dejar la calle que le han realizado los Servicios Sociales. Comprensible, en opinión de Alfons Garcia.