Un accidente en la V-21 colapsa la salida de València
El alcance ocupa el carril central y el izquierdo y produce circulación lenta y retenciones en sentido a Sagunt desde Meliana
Un accidente en la V-21 colapsa la salida de València, en sentido Sagut, según ha informado la Dirección General de Tráfico. El alcance ocupa el carril central y el izquierdo y produce circulación lenta y retenciones en sentido a Sagunt, así que se colapsa la salida y entrada norte de València, ya que la V-21 es el acceso principal desde esa zona.
Concretamente, según la DGT, hay un accidente entre Meliana (kilómetro 12,764) y Alboraya (kilómetro 13,418) y la Guardia Civil trata de reordenar el tráfico en Valencia en la mañana de este martes. En la otra parte de la vía, de entrada a València, también hay más de dos kilómetros de circulación lenta por el llamado efecto mirón, retenciones que no bloquean el carril, pero que mucha gente reduce la velocidad para mirar.
Otras vías
En otras vías de la red de carreteras metropolitanas también se han originado las retenciones en el tráfico en Valencia por circulación producida para desplazarse a la universidad, trabajo y colegios. En la CV-36, en la V-31 en sentido València también hay otros dos kilómetros de retenciones; en la CV-35 a la altura de la Canyada y en la V-30 en sentido Puerto de Valencia.
