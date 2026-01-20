La Aemet anuncia un nuevo envite meteorológico: nevadas en Valencia esta misma semana

Tras el paso de la borrasca Harry por la Comunitat Valenciana con un temporal marítimo que, tal y como había anunciado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), está devorando paseos marítimos y espigones en la costa, Valencia se prepara ahora para un nuevo envite meteorológico que tendrá lugar en los próximos días.

Y es que, aunque la mala mar en la Comunitat Valenciana continuará todo lo que resta de semana (el aviso naranja en el litoral valenciano pasa a amarillo y se extinguirá a las 9.00 horas del miércoles 21 de enero), lo que llega a partir del viernes es un desplome de temperaturas que, desde el fin de semana, en Valencia se traducirá en nevadas por encima de los 700 metros de altitud o incluso menos, puesto que la cota de nieve estará entre los 400 y los 700 metros, según detalla la Aemet en su pronóstico del tiempo.

Las causantes de esta nueva situación serán, una vez más, las masas de aire muy frío que siguen descolgándose desde latitudes polares y las borrascas que, de una forma u otra, afectarán a la Península Ibérica hasta el fin de semana, indica el meteorólogo José Miguel Viñas, del portal Meteored.

A partir del sábado, el ambiente en la provincia de Valencia será plenamente "invernal", con anuncios de nieve en lugares como Requena o Utiel, entre otros puntos. De hecho, según Viñas, "las zonas de montaña del interior del este penínsular son candidatas a tener nevadas".

Llega mucho frío a Valencia

Las temperaturas empezarán a bajar de forma generalizada a partir del viernes, aunque en la provincia de Valencia no se notará realmente hasta el sábado 24 de enero. Para esa jornada, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología habla de "intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles en el interior" del territorio, con la "cota de nieve entre los 400 y los 700 metros" de altitud.

El viento soplará del oeste (en la Meseta se esperan también nevadas) con intensidad de moderada a fuerte y con "rachas muy fuertes en zonas altas o expuestas", detalla la Aemet.

En la ciudad de València, el termómetro no pasará de los 14 ºC, mientras que en puntos tan próximos a la capital del Túria como Buñol, las mínimas quedarán en torno a los 3 ºC.

Más al norte, en municipios como Requena o Utiel, la Aemet prevé nevadas. En Requena, donde el mercurio oscilará entre los 0 ºC y 7 ºC, habrá ese día un 80% de probabilidades de nieve, mientras que en Utiel, que se quedará entre los -1 ºC y los 7 ºC de máxima, la posibilidad de que caigan copos subirá hasta el 85%.