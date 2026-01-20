Alerta en Gandia por la marejada ciclónica: olas de fuerza 8 golpean el espigón del puerto

De película. La borrasca Harry se está cebando con el litoral de la Comunitat Valenciana. El temporal está golpeando con fuerza las playas y está provocando daños en muchas urbanizaciones y paseos marítimos de algunos puntos como el Perelló o la Marina. En Gandia, el espigón de la bocana norte del puerto se está enfrentando a olas de fuerza siete y ocho. La situación podría empeorar durante las próximas horas por efecto de la marejada ciclónica.

Las condiciones meteorológicas registradas durante la mañana han dejado estampas propias de una película, con olas de varios metros de altura que, por un momento, parecía que fuesen a engullirse parte del espigón que separa el puerto del mar abierto. Con una fuerza de entre 7 y 8 en la escala Beaufort, las olas y las rachas de viento han alcanzado los 70 kilómetros por hora. Con estas condiciones, se han formado olas altas con crestas rompientes y abundante espuma, tal como revelan las imágenes.

Sin embargo, los expertos temen que el efecto de la borrasca Harry sobre el Mediterráneo provoque un fenónemo conocido como marejada ciclónica. De hecho, parte del litoral se ha visto afectado ya por esta marejada provocada por los vientos el altura que provocan una elevación del nivel del mar por encima de los normal. Y ha sido justamente eso, una elevación anormal del nivel del mar la que ha acabado prácticamente con la playa y la línea de costa en algunos puntos de la provincia como el Perellonet o Tavernes de la Valldigna.