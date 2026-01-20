La borrasca Harry arrasa playas y paseos marítimos y provoca graves daños en el litoral valenciano

El paso de la borrasca Harry por la Comunitat Valenciana está dejando tras de sí un episodio meteorológico de lo más adverso y con efectos desiguales según las zonas. De esta manera, mientras que en el interior norte de Castellón se han registrado nevadas en cotas altas, el temporal marítimo está dando lugar a considerables destrozos e inundaciones en varios municipios costeros que comprenden desde Castellón hasta el norte de Alicante.

Nieve y restricciones de tráfico

En la provincia de Castellón, las nevadas que está dejando Harry se centran en comarcas como Els Ports y el Baix Maestrat, aunque sin grandes acumulaciones. La cota de nieve, según la Agencia Estatal de Metereología (Aemet), se sitúa entre los 1.000 y 1.400 metros, con previsiones de hasta 10 centímetros por encima de los 1.200 metros en 24 horas, lo que ha motivado la activación del aviso amarillo por nevadas.

El Consorcio de Bomberos de Castellón ha movilizado dotaciones y unidades de bomberos forestales con quitanieves y saleros para actuar en carreteras del eje Torremiró-Fredes, mientras que el Centro de Coordinación de Emergencias ha activado el procedimiento de nevadas en situación cero y los planes territorial e inundaciones.

En cuanto a la red viaria, la Delegación del Gobierno ha activado la fase de preemergencia en las carreteras del Estado, con restricciones al tráfico pesado en la N-232 y la N-23a -en el entorno de Font d'en Torres- ante el riesgo por nieve y hielo.

Playas desaparecidas y paseos inundados

No obstante, el impacto más severo de la borrasca se está produciendo en la franja costera, donde el temporal marítimo, con olas de hasta 4 metros y vientos de 55 a 70 km/h, está agravando la regresión del litoral, llegando incluso a provocar inundaciones.

En el Perelló, el mar ha inundado el paseo marítimo en la zona del Socarrat, superando las infraestructuras costeras. El ayuntamiento ha pedido a la población que no se acerque a la playa ante el riesgo que supone la fuerza del oleaje.

Por su parte, en Dénia el mar vuelve a castigar duramente la playa del Blay Beach, ya muy degradada desde el temporal Gloria (2020), acumulando más daños sobre una zona que aún conserva escombros de episodios anteriores.

Imagen de la playa del Perelló, esta mañana. / Joan Gimeno

La situación también es muy preocupante en Cullera, donde amplios tramos de playa, como en el Marenyet, prácticamente ya han desaparecido. En algunos puntos el agua ha llegado a rebasar la costa y alcanzar la carretera, obligando al ayuntamiento a reforzar defensas provisionales y mantener un dispositivo permanente de vigilancia.

En la comarca de la Safor, el temporal está golpeando con especial dureza a Tavernes de la Valldigna. El mar ha avanzado hasta casi la mitad de la playa urbana, desplazando pasarelas y entrando en la urbanización de la Goleta, una zona ya muy afectada por la regresión costera. Desde el consistorio han reforzado barreras de contención, mientras se reavivan las demandas de soluciones estructurales urgentes para proteger las viviendas.

Máxima prudencia

En Gandia, la escollera de la playa Nord permanece cerrada y se ha activado un dispositivo especial de vigilancia en zonas inundables, desembocaduras de barrancos y el río Serpis. El aumento del nivel del mar también afecta a playas al sur del puerto, en municipios como Daimús, Miramar, Bellreguard o Piles.

Más al norte, el litoral de Sagunt sufre uno de los episodios más severos. En las playas de Corinto y la Malvarrosa, el mar ha inundado calles, parques y accesos rodados, con agua alcanzando varias vías urbanas y causando daños en la vegetación. Los responsables ya han iniciado trabajos de emergencia para crear cordones de arena que frenen la entrada del agua, a pesar de que la situación sigue siendo complicada. Además, se han cerrado accesos peatonales al Pantalán del Port de Sagunt ante el riesgo por el fuerte oleaje.

Las autoridades autonómicas y locales mantienen activos los avisos por fenómenos costeros, lluvias y viento, y reiteran el llamamiento a la máxima prudencia, evitando acercarse a la costa y respetando las indicaciones de los servicios de emergencia mientras persista el temporal.