Calendario de vacunación en la Comunitat Valenciana: lo que padres y embarazadas deben saber

La Conselleria de Sanitat Comunitat Valenciana ha publicado el calendario de vacunación, que establece las pautas y recomendaciones de inmunización para el año 2026. Se trata de un programa oficial que define qué vacunas se administran a la población según la edad y los grupos de riesgo, con el objetivo de prevenir enfermedades infeccionas y proteger la salud pública. En España, ese calendario lo marcan las recomendaciones del Sistema Nacional de Salud, aunque cada comunidad autónoma puede adaptarlo.

Infantil y adolescencia

Vacunas sistemáticas desde el nacimiento hasta la adolescencia, como poliomielitis, difteria, tétanos, tosferina, sarampión y varicela, entre otras, mantienen sus pautas de administración habituales según las edades establecidas en el calendario nacional.

Vacunas en bebés (0–15 meses)

2 meses:

Hexavalente: difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, Haemophilus influenzae tipo b y hepatitis B

Neumococo conjugada

4 meses:

Hexavalente

Neumococo conjugada

11 meses:

Hexavalente

Neumococo conjugada

12 meses:

Triple vírica: sarampión, rubeola y parotiditis

Meningococo C

15 meses:

Varicela (1ª dosis)

Un bebé recibe la vacuna del neumococo. / L.O.

Vacunas en la infancia (3–6 años)

3–4 años:

Varicela (2ª dosis)

6 años:

Difteria, tétanos y tosferina (DTPa)

Poliomielitis

Vacunas en la adolescencia

12 años:

Virus del papiloma humano (VPH), tanto en chicas como en chicos

Meningococo ACWY

14 años:

Refuerzo de difteria y tétanos (Td)

Un adolescente de 12 años se vacuna contra el virus del papiloma humano. / PILAR CORTES

Adultos y grupos de riesgo

Se mantiene la vacunación frente a la gripe y la covid, con especial atención a los grupos más vulnerables: mayores de 65 años, personas con patologías crónicas o que permanecen en residencias.

La campaña de inmunización estacional contra la gripe, covid y otros virus respiratorios (como el virus respiratorio sincitial), empieza en otoño e invierno, comenzando con los grupos prioritarios desde el 1 de octubre.

A partir de los 18 años:

Refuerzos de tétanos y difteria según la historial vacunal

Mayores de 65 años:

Gripe (anual)

Covid (campañas estacionales)

Neumococo (según indicación médica)

Una enfermera pone una vacuna contra la gripe en una imagen de archivo. / María José López - Europa Press - Archivo

Embarazadas

El calendario recomienda reforzar las vacunas durante la gestación, como la vacuna contra la difteria, tétanos y tosferina para proteger al recién nacido.

Entre las semanas 27 y 36:

Tosferina (Tdpa), en cada embarazo

Las recomendaciones del Sistema Nacional de Salud para el calendario de Vacunación. / Ministerio de Sanidad

Cómo pedir cita para vacunarse

La administración de vacunas en la Comunitat Valenciana se realiza a través de los centros de salud públicos, con citas previas que pueden solicitarse mediante los sistemas oficials de la Conselleria de Sanitat o directamente en las consultas médicas. La vacunación es gratuita dentro del sistema sanitario público, y se recomienda a todas las personas seguir con las pautas del calendario oficial.