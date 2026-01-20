Sanidad
Calendario de vacunación en la Comunitat Valenciana: lo que padres y embarazadas deben saber
En España, ese calendario lo marcan las recomendaciones del Sistema Nacional de Salud, aunque cada comunidad autónoma puede adaptarlo
La Conselleria de Sanitat Comunitat Valenciana ha publicado el calendario de vacunación, que establece las pautas y recomendaciones de inmunización para el año 2026. Se trata de un programa oficial que define qué vacunas se administran a la población según la edad y los grupos de riesgo, con el objetivo de prevenir enfermedades infeccionas y proteger la salud pública. En España, ese calendario lo marcan las recomendaciones del Sistema Nacional de Salud, aunque cada comunidad autónoma puede adaptarlo.
Infantil y adolescencia
Vacunas sistemáticas desde el nacimiento hasta la adolescencia, como poliomielitis, difteria, tétanos, tosferina, sarampión y varicela, entre otras, mantienen sus pautas de administración habituales según las edades establecidas en el calendario nacional.
Vacunas en bebés (0–15 meses)
2 meses:
- Hexavalente: difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, Haemophilus influenzae tipo b y hepatitis B
- Neumococo conjugada
4 meses:
- Hexavalente
- Neumococo conjugada
11 meses:
- Hexavalente
- Neumococo conjugada
12 meses:
- Triple vírica: sarampión, rubeola y parotiditis
- Meningococo C
15 meses:
- Varicela (1ª dosis)
Vacunas en la infancia (3–6 años)
3–4 años:
- Varicela (2ª dosis)
6 años:
- Difteria, tétanos y tosferina (DTPa)
- Poliomielitis
Vacunas en la adolescencia
12 años:
- Virus del papiloma humano (VPH), tanto en chicas como en chicos
- Meningococo ACWY
14 años:
- Refuerzo de difteria y tétanos (Td)
Adultos y grupos de riesgo
Se mantiene la vacunación frente a la gripe y la covid, con especial atención a los grupos más vulnerables: mayores de 65 años, personas con patologías crónicas o que permanecen en residencias.
La campaña de inmunización estacional contra la gripe, covid y otros virus respiratorios (como el virus respiratorio sincitial), empieza en otoño e invierno, comenzando con los grupos prioritarios desde el 1 de octubre.
A partir de los 18 años:
- Refuerzos de tétanos y difteria según la historial vacunal
Mayores de 65 años:
- Gripe (anual)
- Covid (campañas estacionales)
- Neumococo (según indicación médica)
Embarazadas
El calendario recomienda reforzar las vacunas durante la gestación, como la vacuna contra la difteria, tétanos y tosferina para proteger al recién nacido.
Entre las semanas 27 y 36:
- Tosferina (Tdpa), en cada embarazo
Cómo pedir cita para vacunarse
La administración de vacunas en la Comunitat Valenciana se realiza a través de los centros de salud públicos, con citas previas que pueden solicitarse mediante los sistemas oficials de la Conselleria de Sanitat o directamente en las consultas médicas. La vacunación es gratuita dentro del sistema sanitario público, y se recomienda a todas las personas seguir con las pautas del calendario oficial.
