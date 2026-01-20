Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
112Suspensión FallasTradición falleraDevoluciones FordSan Vicente MártirExjefe gabinete MazónNueva estación TorrentAzul 'senyera'Festivo San Juan
instagramlinkedin

Sanidad

Calendario de vacunación en la Comunitat Valenciana: lo que padres y embarazadas deben saber

En España, ese calendario lo marcan las recomendaciones del Sistema Nacional de Salud, aunque cada comunidad autónoma puede adaptarlo

Qué vacunas deben recibir bebés, adultos, ancianos y embarazadas en la Comunidad Valenciana en 2026.

Qué vacunas deben recibir bebés, adultos, ancianos y embarazadas en la Comunidad Valenciana en 2026. / Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

Lucía Camporro

Lucía Camporro

València

La Conselleria de Sanitat Comunitat Valenciana ha publicado el calendario de vacunación, que establece las pautas y recomendaciones de inmunización para el año 2026. Se trata de un programa oficial que define qué vacunas se administran a la población según la edad y los grupos de riesgo, con el objetivo de prevenir enfermedades infeccionas y proteger la salud pública. En España, ese calendario lo marcan las recomendaciones del Sistema Nacional de Salud, aunque cada comunidad autónoma puede adaptarlo.

Infantil y adolescencia

Vacunas sistemáticas desde el nacimiento hasta la adolescencia, como poliomielitis, difteria, tétanos, tosferina, sarampión y varicela, entre otras, mantienen sus pautas de administración habituales según las edades establecidas en el calendario nacional.

Vacunas en bebés (0–15 meses)

2 meses:

  • Hexavalente: difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, Haemophilus influenzae tipo b y hepatitis B
  • Neumococo conjugada

4 meses:

  • Hexavalente
  • Neumococo conjugada

11 meses:

  • Hexavalente
  • Neumococo conjugada

12 meses:

  • Triple vírica: sarampión, rubeola y parotiditis
  • Meningococo C

15 meses:

  • Varicela (1ª dosis)
Un bebé recibe la vacuna del neumococo en Murcia.

Un bebé recibe la vacuna del neumococo. / L.O.

Vacunas en la infancia (3–6 años)

3–4 años:

  • Varicela (2ª dosis)

6 años:

  • Difteria, tétanos y tosferina (DTPa)
  • Poliomielitis

Vacunas en la adolescencia

12 años:

  • Virus del papiloma humano (VPH), tanto en chicas como en chicos
  • Meningococo ACWY

14 años:

  • Refuerzo de difteria y tétanos (Td)
ALICANTE. SANIDAD SALUD VACUNACION CENTRO DE SALUD NIÑOS NIÑO VACUNA Más de cinco mil chicos de 12 años se vacunan contra el papiloma en la provincia las vacunas frente al virus del papiloma humano

Un adolescente de 12 años se vacuna contra el virus del papiloma humano. / PILAR CORTES

Adultos y grupos de riesgo

Se mantiene la vacunación frente a la gripe y la covid, con especial atención a los grupos más vulnerables: mayores de 65 años, personas con patologías crónicas o que permanecen en residencias.

La campaña de inmunización estacional contra la gripe, covid y otros virus respiratorios (como el virus respiratorio sincitial), empieza en otoño e invierno, comenzando con los grupos prioritarios desde el 1 de octubre.

A partir de los 18 años:

  • Refuerzos de tétanos y difteria según la historial vacunal

Mayores de 65 años:

  • Gripe (anual)
  • Covid (campañas estacionales)
  • Neumococo (según indicación médica)
Archivo - Una enfermera pone una vacuna contra la gripe en una imagen de archivo

Una enfermera pone una vacuna contra la gripe en una imagen de archivo. / María José López - Europa Press - Archivo

Embarazadas

El calendario recomienda reforzar las vacunas durante la gestación, como la vacuna contra la difteria, tétanos y tosferina para proteger al recién nacido.

Entre las semanas 27 y 36:

  • Tosferina (Tdpa), en cada embarazo

Noticias relacionadas y más

Las recomendaciones del Sistema Nacional de Salud para el calendario de Vacunación.

Las recomendaciones del Sistema Nacional de Salud para el calendario de Vacunación. / Ministerio de Sanidad

Cómo pedir cita para vacunarse

La administración de vacunas en la Comunitat Valenciana se realiza a través de los centros de salud públicos, con citas previas que pueden solicitarse mediante los sistemas oficials de la Conselleria de Sanitat o directamente en las consultas médicas. La vacunación es gratuita dentro del sistema sanitario público, y se recomienda a todas las personas seguir con las pautas del calendario oficial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet empieza a activar los avisos meteorológicos en Valencia por la inminente llegada de la borrasca Harry
  2. La Aemet emite una nota especial por el temporal de lluvia y viento que llega a Valencia: podrían caer entre 100 y 200 litros por metro cuadrado
  3. Los meteorólogos avisan y la Aemet confirma lo que llega a la C. Valenciana: temporal de nieve, lluvia y mala mar durante varios días
  4. Los meteorólogos anuncian 'llevantà' en Valencia y la Aemet, crecidas de ríos e inundaciones: 'Puede haber daños en los paseos marítimos
  5. La Aemet notifica un cambio de tiempo en Valencia y pone fecha al regreso de las lluvias
  6. Alfonso Novo (gerente de FGV): 'Hay pueblos donde el metro pasa cada 40 minutos y el máximo deben ser 20
  7. La burbuja del alquiler ya expulsa a los universitarios de València: “Me planteo dejar la carrera”
  8. El Pla de Quart, más de mil campos de fútbol y punto de partida de los parques inundables

Calendario de vacunación en la Comunitat Valenciana: lo que padres y embarazadas deben saber

Calendario de vacunación en la Comunitat Valenciana: lo que padres y embarazadas deben saber

Aviso naranja por olas de 4 metros y fuertes vientos en todo el litoral valenciano

Aviso naranja por olas de 4 metros y fuertes vientos en todo el litoral valenciano

Los contratistas de obra pública reclaman ser parte asesora de la comisión mixta postdana

Los contratistas de obra pública reclaman ser parte asesora de la comisión mixta postdana

Suscríbete a Levante-EMV: acceso ilimitado a noticias, reportajes y opinión por 29,99 € al año hasta el 29 de enero

Suscríbete a Levante-EMV: acceso ilimitado a noticias, reportajes y opinión por 29,99 € al año hasta el 29 de enero

El Consell reivindica su política de VPO y culpa al Botànic de la crisis

El Consell reivindica su política de VPO y culpa al Botànic de la crisis

La borrasca Harry arrasa playas y paseos marítimos y provoca graves daños en el litoral valenciano

La borrasca Harry arrasa playas y paseos marítimos y provoca graves daños en el litoral valenciano

Citan como testigo al máximo funcionario de Emergencias por la filtración de la llamada entre Aemet y el 112

Citan como testigo al máximo funcionario de Emergencias por la filtración de la llamada entre Aemet y el 112

Francisco Ródenas formaliza su candidatura “no continuista” al rectorado de la UV

Francisco Ródenas formaliza su candidatura “no continuista” al rectorado de la UV
Tracking Pixel Contents