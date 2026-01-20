Citan como testigo al máximo funcionario de Emergencias por la filtración de la llamada entre Aemet y el 112

La titular del juzgado de instrucción número 6 de Llíria ha citado a declar a Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias, como testigo en la investigación sobre la filtración de la llamada que se produjo la mañana del 29 de octubre de 2024 entre una predictora de Aemet y una técnica del 112.

Esa llamada fue meses después filtrada a varios medios de comunicación tras ser manipulada, y de esa versión recortada se desprendía que la agencia estatal restaba importancia al episodio de lluvias.

La jueza ha citado al funcionario como testigo tras conocer el informe de la Guardia Civil que señala que un alto cargo de la Generalitat próximo a Mazón, el exdirector general de Emergencias Alberto Martín Moratilla, accedió y grabó esa llamada en los días siguientes de la dana, entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre de 2024. Acudirá al juzgado de Llíria el 31 de marzo a las 10.50 horas para ampliar las explicaciones sobre esta llamada que custiodaba la Generalitat.

Ese informe de la Guardia Civil relata que varios agentes se personaron en las instalaciones del Centro de Coordinación de Emergencias y se entrevistaron con Suárez y otros técnicos del 112. Hubo un “acceso y grabación de dicha llamada” por parte de Ricardo García García, subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior (la que llevaba las competencias de Emergencias en aquel momento) y de Alberto Martín Moratilla, entonces director General de Emergencias y Extinción de Incendios, “quienes habrían obtenido copia de dicha llamada en un pendrive”. El acceso a dicha grabación fue "por instrucción directa de los órganos directivos de la entonces Conselleria de Justicia e Interior”, señala el informe de la Guardia Civil.

Este informe del Equipo de Investigaciones Tecnológicas de la Policía Judicial forma parte de las pesquisas que lleva el juzgado número 6 de Llíria, dentro de la investigación de la filtración de esta llamada a la prensa en febrero de hace un año. Aquella llamada fue desvelada el pasado 12 de febrero, en plena guerra de relatos del Consell contra el Gobierno para tratar de orientar la opinión pública respecto a la gestión política de la dana. Eran unos momentos críticos para Mazón, acorralado por la hora de llegada al Cecopi, que todavía no se había reconocido que fue casi a las ocho y media de la tarde.

En esa primera versión de la llamada se podía escuchar a la predictora de Aemet: “En principio no vamos a marearos con más avisos. Se han confirmado los de la mañana, pero no hemos hecho cambios. Salvo creo que algo marítimo, sé que ha sido un poco jaleo. Hemos ido subiendo naranja, rojo. Vamos ahora a hacer el estudio de por qué hemos ido emitiendo en escala y demás pero no todo junto. Para marearos menos”.

El audio recortado fue filtrado de manera coordinada a varios medios afines al Palau de Carlos Mazón, unas publicaciones que el propio 'president' Mazón y el PP airearon a través de sus redes sociales. De ella se desprendía que la predictora de Aemet restaba importancia al episodio de lluvias, pero aquella conversación era realmente más extensa. Como publicó este periódico la mañana siguiente, la agencia estatal advertía de que “lo peor” del temporal llegaría por la tarde del 29 de octubre, como así fue.

Un alto cargo cesado el último pleno

Aemet anunció acciones legales. La Fiscalía interpuso una denuncia y la Abogacía del Estado se ha personado en representación de la agencia estatal de meteorología. Ahora, este informe señala directamente a un estrecho colaborador de Mazón, que precisamente fue cesado en el último pleno por el nuevo president, Juanfran Pérez Llorca. También a quien realizaba entonces las tareas de subsecretario de la Conselleria.