Compromís se aparta de la operación de la izquierda para "superar Sumar"

La operación "superar Sumar", entendida como la búsqueda de una nueva configuración del espacio a la izquierda del PSOE, ha comenzado y en ella, de momento, no está Compromís. Desde hace semanas, y con la vista en hacer algún tipo de acto público a lo largo de este trimestre, partidos que conforman el Grupo Plurinacional Sumar en el Congreso negocian una nueva articulación de cara al próximo ciclo electoral, un proceso en el que están Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid y los 'Comuns', pero no Compromís, que se mantiene al margen, incluso en lo que respecta a una hipotética candidatura autonómica.

Los valencianistas optan de nuevo por dibujar una línea en torno a su coalición, que consideran una marca consolidada, situarse tras la barrera y esperar a ver qué sucede más allá del pantano de Contreras para ver si en un futuro, con las elecciones sobre el calendario, hay margen para una alianza puntual. Este posicionamiento de perfil no es porque no se considere necesario "superar Sumar", sino que continúa la misma estrategia que se decidió en su momento con el desarrollo de la formación de Yolanda Díaz como paraguas que incorporase a todas las formaciones afines. En aquella ocasión, Compromís se desvinculó de formar parte de esta estructura, lo que no impidió que participase en la candidatura al Parlamento Europeo.

Ahora, dos años después y sin que el partido de la vicepresidenta del Gobierno asuma el liderazgo del espacio sino en busca de una nueva fórmula más horizontal, Compromís vuelve a situarse al margen. Al menos, así lo ha defendido este lunes el síndic de la formación, Joan Baldoví, que ha negado que estén en "ninguna negociación" al respecto. Otras fuentes de la coalición corroboran lo expresado por el también dirigente de Més, la pata nacionalista de la coalición, aunque admiten la precipitación del portavoz al trasladar una información que no se había consultado a nivel interno.

"Nuestra prioridad es hacer lo que sea pero para defender los intereses valencianos en cualquiera de las fórmulas que se admitan", ha remarcado Baldoví este lunes al tiempo que ha rehuido el debate en torno a la configuración del espacio a la izquierda del PSPV en el caso autonómico. Es, ha dicho, "muy prematuro a hablar de lo que puede pasar en 2027", situando para el próximo año, dentro de 16 meses, la cita con las urnas a nivel autonómico, aunque de cara a estas ya comienzan a verse movimientos que muestran la sintonía entre Compromís y Esquerra Unida.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví / Rober Solsona/ Europa Press

En este sentido, ambas formaciones han ido compartiendo espacios en los últimos meses, tanto a nivel autonómico como local en el Cap i casal. Además por parte tanto de dirigentes de Iniciativa, hasta ahora más proclives a un entendimiento con otras formaciones del espacio progresista, como de Més, algo más reacios a las confluencias, especialmente a nivel autonómico. Así, se ha visto a la síndica adjunta en las Corts, Aitana Mas, presentar el libro de Rosa Pérez Garijo, líder de EU, en Alicante y a la portavoz en València, Papi Robles, reunirse con el coordinador de EU en València, “para poner en marcha unas jornadas programáticas conjuntas que permitan definir y compartir el modelo de ciudad que València necesita para los próximos años".

Cambios internos

Falta por ver si este acercamiento se acaba materializando en un pacto electoral cuando llegue el momento. No obstante, fuentes de la coalición alejan cualquier posibilidad de entente de los resultados que salgan del actual proceso en el que está inmerso de nuevo la izquierda española por mucho que haya sido IU el que ha abanderado (y verbalizado) con más fuerza la necesidad de "superar Sumar", un espacio del que ya se salió de facto una de las diputadas de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, al abandonar el grupo parlamentario.

El posicionamiento de perfil ante lo que ocurre en la izquierda estatal se evidenció en cierta manera en la ejecutiva de este lunes donde pese al río revuelto que existe en torno a ese espacio, no hubo nadie que se mojara por ello. Tampoco es fácil en un momento en el que una de las formaciones, Iniciativa, la de cariz más izquierdista, se encuentra en pleno proceso de renovación de liderazgos después de que Alberto Ibáñez y Aitana Mas anunciasen que no revalidarán sus cargos como coportavoces a final de marzo. Mientras tanto, Compromís se sitúa al margen con cierta confianza en su propia marca.