Los contratistas de obra pública reclaman ser parte asesora de la comisión mixta postdana

Definir “con claridad” cuáles son las funciones de la comisión mixta entre todas las administraciones para la reconstrucción postdana, por una parte. Dotarla de un comité asesor técnico en el que estén representados el sector de la obra pública y los colegios profesionales, por otra. Son dos de las reivindicaciones que la Federación de Contratistas de Obras de la Administración de la Comunitat Valenciana (FECOVAL) ha trasladado al Gobierno de España para hacer frente a las actuaciones pendientes tras la riada.

Así se las han trasladado en la reunión que ha mantenido la junta directiva de la Federación y la comisionada del Gobierno de España para la Reconstrucción, Zulima Pérez. Los contratistas han preguntado a la comisionada especialmente por la comisión mixta, que integrará -cuando se reúna, presumiblemente antes de que termine el mes- a la Administración General del Estado, la Generalitat Valenciana, la Diputación y los ayuntamientos afectados. Le piden especialmente que defina “con claridad” cuáles son las funciones de ese organismo.

Contratistas e ingenieros

Además, han destacado “la conveniencia de dotarlo de un comité asesor técnico en el que estén representados el propio sector de la obra pública y los colegios profesionales como los de Caminos, Agrónomos y Arquitectos”. El objetivo, según la federación, es “aportar conocimiento técnico y visión operativa que permita acelerar la toma de decisiones y la ejecución de las obras”.

El presidente de la Federación, José Luis Santa Isabel, ha señalado que “para que la reconstrucción avance con eficacia es fundamental conocer cómo va a funcionar ese comité mixto y qué capacidad real de coordinación va a tener entre administraciones”. En este sentido, ha defendido que “contar con un comité asesor técnico, en el que estén presentes los contratistas y los colegios profesionales, permitiría anticipar problemas, mejorar la planificación y agilizar la ejecución de las actuaciones”.

Piden un portal de transparencia sobre el estado de todas las memorias

Además, los contratistas quieren conocer el estado de todas las memorias de actuaciones de obra pública de reconstrucción. Por eso, han subrayado la necesidad de habilitar un portal de transparencia específico que permita conocer en cada momento el número de memorias valoradas recibidas por municipio, su importe y el estado en el que se encuentran los expedientes.

“Disponer de información actualizada y accesible es clave para que el sector pueda organizar sus recursos en función del ritmo real de las obras que van a salir a licitación”, ha destacado Santa Isabel.

Actualizar precios

Según la Federación de Contratistas, otro de los asuntos abordados ha sido “la necesidad de encontrar un punto de encuentro en materia de precios, apostando por sistemas de actualización permanente de los contratos que eviten licitaciones desiertas o el abandono de obras”. Según ha afirmado el presidente de Fecoval, “si los precios no reflejan la realidad del mercado, se ponen en riesgo tanto los plazos como la correcta ejecución de las infraestructuras”.

Por su parte, Zulima Pérez, comisionada del Gobierno para la dana, ha destacado la importancia de este tipo de encuentros “para analizar el estado actual de la reconstrucción y conocer de primera mano las preocupaciones del sector”. Ha detallado que el Gobierno de España ha movilizado 1.745 millones de euros del Ministerio de Política Territorial, destinados a financiar al 100% las infraestructuras municipales, y ha explicado que Tragsa actúa como mecanismo para la reconstrucción con el objetivo de apoyar a los ayuntamientos en la gestión de estos fondos y en los procesos de contratación.

En este contexto, Pérez ha subrayado la necesidad de contar con la colaboración del sector y ha defendido el trabajo conjunto con las empresas para agilizar al máximo la reconstrucción, apoyar a los municipios y avanzar hacia un territorio más resiliente: “Es importante que seamos lo más rápidos posible y que, entre todos, volvamos a hacer que las zonas afectadas por la dana sean prósperas y más resilientes”.