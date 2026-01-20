La empresa pública de Almussafes abre expediente a la trabajadora que denunció al alcalde por acoso

La empresa pública municipal de Almussafes, Emspa, ha abierto un expediente disciplinario a la trabajadora que denunció en diciembre ante el PSOE al alcalde de la localidad, Toni González, por acoso laboral y sexual. Esa denuncia se está investigando ahora mismo en la sede federal del partido, en Ferraz, dentro del canal CADE habilitado para comunicar infracciones de todo tipo. En paralelo, ahora es la denunciante la que está siendo investigada. En concreto, por su empresa, en un procedimiento por supuesta "revelación de secretos" de la entidad y que podría llegar a suponer el despido de la empleada.

El expediente disciplinario se acordó el pasado 9 de enero en el consejo de administración de la entidad municipal, casi un mes después de que se hiciera pública la denuncia contra González y una semana después de que declarara ante Ferraz por la denuncia de acoso sexual, no obstante, los hechos investigados son previos, de finales de noviembre. Ahora, la denunciante y trabajadora tiene un plazo para presentar alegaciones antes de que la corporación decida su futuro.

El expediente disciplinario abierto por la empresa pública dependiente del Ayuntamiento de Almussafes se basa en una supuesta "revelación de secretos" de quien es trabajadora de la compañía local, además de militante del PSPV. En concreto, la dirección de la entidad local abrió este procedimiento después de que la empleada, representante sindical en la institución, enviara a varias compañeras de Emspa una auditoría interna. "Esta es la auditoría, mirad las cifras, cada quien que saque sus conclusiones. Como trabajadores debéis saber la verdad, no la moto que quieren vender", escribió, tal y como señala el expediente al que ha tenido acceso este periódico.

El mensaje de la empleada y denunciante de González con la citada auditoría se envió el 26 de noviembre, dos semanas antes de que se hiciera pública la denuncia ante el PSOE al alcalde, pero no ha sido hasta enero cuando se ha abierto este expediente. En este, se justifica que el documento que envió a otras empleadas contenía "información laboral individual de todas las personas trabajadoras de la empresa, que incluía retribuciones anuales, datos personales, tipos y modalidades de contrato, datos todos ellos de especial protección por la normativa de aplicación".

Posible revelación de secretos

"Este informe de auditoría exclusivamente se ha transmitido por parte de la sociedad, y en cumplimiento de su deber de información y transparencia, a los miembros de la Junta de la Sociedad, por lo que ni el [sic] otros empleados, fuera del gerente de la misma, han tenido acceso a dicho informe", agrega la compañía en cuyo consejo de administración no está el alcalde desde 2019, pero sí está compuesto por concejales socialistas que han cerrado filas con González.

El alcalde de Almussafes, Toni González, en una imagen de archivo. / Agustí Perales Iborra

La entidad municipal considera los hechos "de especial gravedad" y alerta que pueden ser "constitutivos de un posible delito de revelación de secretos", ante lo que agrega que se han "iniciado las acciones legales procedentes contra la misma". Más allá de esta vía judicial, el consejo de administración apunta directamente a la "sanción dentro del marco laboral" que supondría su despido "basado en incumplimiento grave y culpable.

Fuentes el entorno del alcalde niegan que se trate de una 'vendetta', y atribuyen las acciones disciplinarias a las quejas que hubo ante la empresa municipal por la difusión de datos personales. Este expediente añade más leña al fuego al caso. Desde que se hiciera pública la investigación en el PSOE, por la que González ha sido suspendido cautelarmente del partido y apartado de sus cargos tanto en la ejecutiva 'de país' como en la provincial, el partido a nivel local ha cerrado filas con el alcalde y la denunciante ha recibido numerosas presiones.

El partido pide respeto para la denunciante

Como respuesta, la dirección autonómica del PSPV tuvo que enviar un comunicado a la militancia pidiendo "máximo respeto" de la demandante e intercedió ante la composición de la gestora local para descabalgar a la elegida como vocal, la líder comarcal, Manoli Egea, tras mostrar en redes su apoyo a González. "La víctima eres tú", escribió en su Facebook. En su lugar, con el apoyo de Ferraz, se situó a la diputada autonómica Rosa Peris.

A ello se ha añadido, tal y como publicó este periódico este pasado domingo, sendas denuncias contra la denunciante en el mismo canal utilizado por esta contra González, el CADE del PSOE. Los denunciantes se situarían en el entorno del alcalde, ya que se trata de militantes o simpatizantes de una agrupación que se ha mostrado muy crítica con la compañera que lo denunció. En estos escritos señalan asuntos del ámbito personal de la trabajadora por los que se reclama que se la dé de baja como afiliada del PSOE ya que irían en contra del código ético del partido y sus estatutos.