Francisco Ródenas formaliza su candidatura “no continuista” al rectorado de la UV

Es el único de los cuatro candidatos que no forma parte del actual equipo rectoral de la Universitat de València y, por eso, reivindica que la suya es una candidatura “no continuista”. El catedrático de Trabajo Social y Servicios Sociales y vicedecano de estudios de grado y de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UV, Francisco Ródenas, ha presentado este martes, el día de antes de que finalice el plazo, su candidatura ‘Avancem: la UV que volem’ al rectorado de la institución universitaria.

Lo ha hecho después de un minuto de silencio celebrado a las puertas del Rectorado por las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz. El catedrático ha presentado su candidatura oficialmente ante la secretaría general, lo que lo convierte en el segundo candidato en formalizarla, después de Carles Padilla. Pero reivindica la diferencia de su candidatura con las otras tres: “Si tuviésemos que diferenciar nuestra candidatura, señalaría por una parte la ruptura o el no continuismo, el no tener ninguna hipoteca previa, el no asumir compromisos que condicionen la toma de decisiones”.

“Cuidar” a todos los colectivos

Destaca Ródenas que uno de los ejes de su candidatura para la UV pasa por “poner en valor a todos los colectivos de la universidad y visibilizar claramente la relación entre el personal técnico, de gestión y administración, el personal docente investigador y el estudiantado”. “Hay un eje básico que estará presente en prácticamente todas las candidaturas, pero para nosotros es algo esencial y sin lo cual no podemos poner en marcha todo lo que queremos hacer, que es cuidar a las personas que forman parte de la universidad”, asegura.

En ese cuidado a las personas, dice, hay muchas cuestiones implicadas, entre las que ha destacado los concursos de contratación, los sistemas y aplicaciones informáticas que se están utilizando, la necesidad de mejorar la gestión, o la burocracia asociada a los diferentes departamentos de la universidad. Y para estar presente en todos los campus, propone crear la figura de la persona delegada o coordinadora de participación en cada Vicerrectorado. Estas figuras tendrán un carácter itinerante: su trabajo consistirá en desplazarse físicamente a las facultades, centros de investigación, departamentos para conocer sus necesidades.

Formalización de la candidatura de Francisco Ródenas a rector de la UV / Avancem UV

Transparencia y “futuro”

Otra de sus líneas centrales de acción es la transparencia. “Y cómo la información llega y cómo se toman las decisiones en esta universidad”, ha añadido el candidato. En ese sentido, ha destacado la importancia de los procesos de digitalización de la universidad, una preocupación transversal a las cuatro candidaturas. Por eso, su primer compromiso es la puesta en marcha de una Auditoría Externa Independiente de Cuentas realizada por una firma de prestigio internacional. “Queremos que la transparencia sea la norma, no la excepción. Para asegurar esta rendición de cuentas, implementaremos un Dashboard de Transparencia operativo donde cualquier integrante de la comunidad pueda monitorizar, en tiempo real, la ejecución del presupuesto”, indica.

“Hay otro elemento básico también para nuestra candidatura y es el futuro. Tenemos que planificar el futuro no en una candidatura de seis años, sino a 20 o 30 años”, ha dicho Ródenas tras la formalización de la suya. Ha apostado por “visualizar cuál es la universidad que queremos y trabajar en ese sentido”. Y eso desborda el ámbito académico, advierte, y tiene mucho que ver con “cómo establecemos las relaciones con la sociedad, en un contexto sociopolítico complejo”.

Considera el catedrático de Trabajo Social y Servicios Sociales que este “es un momento de inflexión en el cual la universidad está pidiendo que haya un cambio”. “Es un momento en el que hay muchas personas que están cansadas, desmotivadas, que no están ilusionadas y necesitan creer que las cosas se pueden hacer de otra forma distinta”, afirma.

“El equipo rectoral tiene que aproximarse, y ese es un elemento que nosotros vamos a intentar poner en marcha: que haya una aproximación del equipo rectoral a los campus, a las facultades, a los departamentos, que haya una mayor facilidad a la hora de aproximarse a esas personas”, dice. Contra la excesiva burocratización, otra de sus propuestas es incorporar Project Managers en departamentos e institutos.

Francisco Ródenas, momentos antes de presentar su candidatura al Rectorado de la UV / Daniel Tortajada

Un plan de formación en IA

Otra de las propuestas del equipo de candidatura es la redacción de un Plan de formación masiva en IA generativa, que esté integrada en el aula virtual para el estudiantado. “No se tratará solo del aprendizaje de la tecnología al alumnado de nuevo ingreso, sino de ética y empleabilidad para aquellos que estén cursado sus diferentes grados y másteres”, explican desde la candidatura-

Pero no solo de lo estrictamente académico vive la Universitat. “Hay un factor importantísimo que tiene que ver con la investigación y la transferencia, y eso para esta candidatura también es fundamental”, destaca el candidato. Pero, además, todo ese conocimiento debe estar “conectado con los problemas reales que tiene la gente y que permita solucionar esos problemas”. Entre otros, ha destacado la defensa del sistema universitario público, con especial atención a la financiación universitaria. “Pero también deberíamos empezar a plantearnos cómo apoyar o posicionarnos frente a problemas que afectan al estudiantado y al profesorado, como la vivienda o el transporte”, ha concluido.