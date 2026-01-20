Los hospitales valencianos reciben tres denuncias al día por mala praxis en 2025

Los hospitales públicos de la Comunitat Valenciana recibieron un total de 1.133 denuncias por negligencia o mala praxis a lo largo del 2025, de las cuales 67 -el 5,91 %- se han interpuesto por fallecimiento del o la paciente; la media diaria es de tres denuncias diarias. Por provincias, la mayoría -652, el 57,54 %- se han interpuesto en la provincia de Valencia, la cual lidera el desglose provincial, seguida por la de Alicante -427, el 37,68 %- y Castellón, con las 54 restantes; es apenas el 4,76 %.

Estas cifras figuran en la memoria anual del Defensor del Paciente, publicada este lunes, en la que se registra una cifra récord de denuncias en el conjunto de la sanidad española, con un total de 14.986, 898 más que en 2024, de las cuales 951 tiene como resultado el deceso del paciente, son 153 más con este desenlace que en 2024. Con estos números, la autonomía valenciana registra el 7,56 % de las denuncias por negligencia de todo el país y se convierte en la cuarta comunidad autónoma con más casos, solo superada por Madrid (4.005), Andalucía (2.730) y Cataluña (2.059).

La sanidad valenciana registra más casos con respecto al año 2024, cuando la cifra se quedó en 992, 141 menos que ahora; el incremento interanual es de un 12,4 %. Sin embargo, el dato del año 2025 es menor a la media de la última década que se sitúa en 1.254 denuncias, es decir, 121 más que en los últimos 12 meses.

Los hospitales más denunciados

La segregación de los datos por hospitales sitúa a la Fe de València como el centro más denunciado, un listado en el que también se cuelan el Clínico y el General del 'cap i casal', en tercera y quinta posición, respectivamente. Junto a ellos, en segundo lugar, está el General de Alicante y destaca la presencia del hospital Francisco de Borja, el de Gandia, al ser el único comarcal en colarse entre los cinco con más casos.

Sala de espera abarrotada anoche, en el hospital la Fe. / Francisco Calabuig

Por especialidades, los servicios con más situaciones de mala praxis son los de Cirugía General, las listas de espera -acumulan más de 68.000 pacientes, según la última actualización del pasado junio de la Conselleria de Sanidad-, Urgencias, Traumatología y Ginecología-obstetricia.

Cuáles son los motivos

La memoria del Defensor del Paciente conecta -lo hace sin dudar- "el colapso de la sanidad pública" con el incremento "de las negligencias médicas" porque "acceder a ella es una carrera de obstáculos", con más de dos semanas para conseguir cita con el médico de Atención Primaria o de un mes para una analítica. Esto conlleva -lo contamos en Levante-EMV la pasada semana- que la ciudadanía opte por ir a Urgencias y es "ahí donde se producen los errores". El segundo de los motivos es la abultada cifra de las listas de espera, tanto quirúrgicas como para visitar al especialista; en esta última, hay casi 440.000 personas según el último dato del Ministerio de Sanidad.

En el caso de la Comunitat Valenciana, el Defensor del Paciente señala otros motivos singulares como la falta de especialistas médicos y de enfermería o la implantación del nuevo sistema de productividad con 67 criterios que opta por "atender más rápido y recetar menos". Este método, pronostican, provocará un aumento "de los errores de diagnóstico, puesto que algunos médicos atenderán deprisa y corriendo con tal de conseguir la paga extra". El documento va más allá y concluye que "si la Generalitat no financia con más recursos los titubeos de su gestión sanitaria, gripará en breve".