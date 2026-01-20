Juan Luis Gandía formaliza su candidatura al Rectorado para que la UV gane en "competitividad y visibilidad"

El catedrático Juan Luis Gandía (Ontinyent, 1965) ha formalizado este martes su candidatura al Rectorado de la Universitat de València (UV) y da "un paso adelante" en su voluntad de "modernizar" la institución, en un proyecto que quiere ganar "competitividad y visibilidad" en un mercado educativo cada vez más agresivo. La candidatura hará público en breve un programa "dinámico y abierto" en el que ha participado un amplio equipo de personas, donde propondrá las líneas generales para poner de relieve la Universitat de València.

Para el candidato, "el estudiantado tiene que estar realmente en el centro de la Universidad", especialmente en un momento marcado por la irrupción de la Inteligencia Artificial en los procesos de aprendizaje, pero este objetivo solo es posible con un Personal Docente e investigador y un Personal Técnico de Gestión y de Administración y Servicios que no se vean desbordados por tareas inasumibles, que tengan reconocida y valorada su dedicación real, y que participen activamente en la toma de decisiones.

Una universidad "del siglo XXI"

Gandía ha subrayado, además, que "la Universidad es una comunidad de personas y no puede avanzar si no lo hace de manera colectiva", en un contexto marcado también por los efectos a largo plazo de la covid-19 sobre el bienestar emocional y la salud mental.

El aspirante Gandía ha incidido también en el hecho de que "la Universidad no produce un único bien, sino varios, y ejerce una función social clave" en una sociedad que se encuentra en un cruce decisivo en cuestiones como el cambio climático, la calidad de vida y la salud de las personas. "La Universidad del siglo XXI, como institución cívica y ciudadana, tiene que dar respuesta a estos retos con una investigación de excelencia y con proyectos de transferencia del conocimiento muy coordinados".

Juan Luis Gandía, candidato a rector de la UV / Levante-EMV

Defensa de la universidad pública

En este sentido, ha advertido que las universidades públicas "se ven sometidas a una doble presión: por un lado, determinadas posiciones ideológicas de carácter privatizador; de la otra, transformaciones tecnológicas y culturales profundas que exigen capacidad de adaptación y gobernanza".

La defensa de la universidad pública y la gobernanza y transparencia, ejes de la candidatura Juan Luis Gandía ha señalado que "estamos ante el final de un ciclo que concluye con el mandato de la actual rectora y su equipo, y en numerosas reuniones con los miembros de la comunidad universitaria he podido constatar desaliento, cansancio y frustración en los diversos colectivos, que desean y necesitan un proyecto claro que aporte soluciones desde el conocimiento, el rigor, la transparencia y en definitiva, desde el buen gobierno de la institución". Ha afirmado que "es el momento de transformar el cansancio en energía compartida y de construir, entre todas y todos, una Universitat de València más cohesionada, con rumbo claro, capaz de reconocer el talento de las personas y de reforzar su papel como institución pública al servicio de la sociedad".

El catedrático ha destacado las líneas maestras de su proyecto, que se basan, ha dicho, en "el trabajo, la transparencia y el criterio". Gandía fue nombrado en 2014 vicerrector de Economía, Infraestructuras y Tecnologías de la Información, responsabilidad que ejerció durante todo el segundo mandato de Esteban Morcillo, y después del cambio en el Rectorado dimitió en 2019.

Retos pendientes

Una experiencia que, según ha señalado, le ha permitido conocer "con profundidad el funcionamiento interno de la institución y sus límites organizativos, así como los retos pendientes".

Juan Luis Gandia formalizando su candidatura / Redacción Levante-EMV

Desde su incorporación al Departamento de Contabilidad de la Universitat de València, Gandía ha impartido clases en varias titulaciones de grado y posgrado de la Facultat d'Economia. También ha liderado varios proyectos de innovación educativa y es responsable de un grupo consolidado de innovación docente. Asimismo, tiene reconocidos seis quinquenios docentes. Sus investigaciones se han orientado principalmente al análisis del impacto de las nuevas tecnologías en la transparencia y fiabilidad de la información corporativa, de la relación entre la auditoría de cuentas y la calidad de la información financiera y del análisis textual de la información no financiera y sus efectos económicos.

En cuanto a su implicación en la gestión universitaria, fue director del Departamento de Contabilidad (2009-2012), miembro de la Comisión de Estatutos (2009-2013), miembro de la Comisión de elaboración del Plan de Estudios del grado en Administración y Dirección de Empresas y de la Comisión de elaboración del Plan de Estudios del máster oficial en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión, delegado del Rector para la Dirección del Centro Universitario EDEM (2012-2014), vicerrector de Economía, Infraestructuras y Tecnologías de la Información (2014-2018) y vicerrector de Economía e infraestructuras (2018-2019). En la actualidad es Coordinador del Programa de Doctorado en Contabilidad y Finanzas Corporativas. También ha sido elegido como miembro de órganos colectivos de representación en la universidad, siendo desde 2009 ininterrumpidamente miembro del Claustro, y habiendo sido miembro de la Junta de Centro de la Facultad de Economía.