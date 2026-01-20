La Fiscalía pide tres años de cárcel a la concejal de Vox Cecilia Herrero por delitos de odio

La sección de delitos de odio de la Fiscalía Provincial de València solicita tres años de cárcel para la concejala de Vox en el Ayuntamiernto de València, Cecilia Herrero, por los tuits que publicó en la red social X-Twitter "encaminados a propagar el rechazo, el despreio la hostilidad y la animadversión hacia personas inmigrantes, integrantes del colectivo LGTBI o personas con discapacidad". Unos mensajes en los que la regidora de Vox usaba un "lenguaje peyorativo y de expresiones de burla" hacia los colectivos citados.

La investigación a Cecilia Herrero se inició en mayo de 2024, tras la denuncia del grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de València. La concejala Lucía Beamud presentó una denuncia a finales de abril de ese año ante la Fiscalía Provincial de València contra la concejala de Vox por el «ataque que Cecilia Herrero», realizó contra el activista por los derechos humanos y exdiputado de la Asamblea de Madrid Serigne Mbaye al que le dijo «falta que te vuelvas a tu país». Un comentario «claramente xenófobo, racista y ofensivo», según la denuncia de Compromís . Esta denuncia se amplió después con otros tipos de comentarios vertidos por la concejala de Vox en su perfil de Twitter como «Tanta reconquista para acabar pagándoles la invasión a los moros» o «Asco. Son salvajes. Fuera África de la Europa civilizada». La concejala borró todos los mensajes investigados en la causa.

Tras casi dos años de instrucción, la fiscal delegada de la sección de delitos de odio y responsable de estas diligencias, Susana Gisbert, solicita tres años de cárcel más multa por incitación al odio. Aunque subsidiariamente, si el juzgado de lo Penal responsable de enjuiciarla no viera demostrado el tipo agravado del delito, solicita la condena a un año y dos meses por humillación a un colectivo. En ambos casos el Ministerio Público solicita que también multas y la "inhabilitación especial para profesión u oficio educativo, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por tiempo de 6 o 5 años".

La fiscal Susana Gisbert explica en su escrito de acusación que "la acusada [Cecilia Herrero] ha venido sirviéndose de estas cuentas, abiertas al público en general y sin ningún tipo de restricciones, para publicar de forma masiva e indiscriminada mensajes e imágenes dirigidos, deliberadamente y de forma unidireccional, a estigmatizar y criminalizar a personas del colectivo LGTBI y con discapacidad, entre otras".

Añade que "a través de los contenidos publicados durante los años 2020 a 2024 ha venido asociando inmigración con una invasión del territorio español, con el consiguiente riesgo de generar sentimientos de temor, inseguridad y alarma social entre la población, especialmente a los habitantes de Marruecos, a cuya ciudadanía se dirige en particular para tratar de orientar su voto a favor del partido político VOX, del que era a la sazón concejala".

Y, sobre todo, destaca el escrito de acusación, "centra su ataque con especial beligerancia en el colectivo LGTBI, en las personas con discapacidad, en las personas de color de piel negra, de otros orígenes nacionales, a quienes cosifica, deshumaniza y les atribuye generalizadamente la comisión de delitos, sirviéndose en ocasiones para ello de una selección interesada de supuestas noticias, que manipula para generar alarma o temor en la población".

La concejala de Vox, añade la Fiscalía, "hace uso del origen de la persona, magrebí, o su religión, musulmana, como un rasgo definitorio del presunto agresor con la clara voluntad de asociar su procedencia con la delincuencia y de atribuir connotaciones negativas y estigmatizadoras a la inmigración en general". Unos mensajes, insiste el Ministerio Público, que "contribuyen a despertar o aumentar entre la población los prejuicios y estereotipos de forma generalizada e injusta contra estos colectivos de personas, con el evidente peligro de generar sentimientos odio, de rechazo y hostilidad frente a ellos por parte de la población".

Compromís: Expulsión del Gobierno municipal

Tras conocerse la petición de la Fiscalía para Cecilia Herrero, el grupo Compromís, que presentó la demanda, ha pedido su expulsión inmediata del gobierno municipal. "Una medida que ya llega tarde. La responsable de esta situación no es otra que María José Catalá, que lleva meses protegiendo no solo a Cecilia Herrero, sino también al instigador de odio y concejal de gobierno investigado por la UCO, Juanma Badenas, dos personas que decidieron irse de escapada romántica mientras València sufría los consecuencias de la dana. Y en todos estos momentos Catalá los encubrió".

En menos de tres años de gobierno de PP y VOX, recuerda Compromís, "tenemos como concejales de gobierno tanto a una odiadora profesional, a la cual la Fiscalía pide tres años por delitos de odio después de la denuncia de Compromís, como un investigado por corrupción, Juanma Badenas, pareja de la odiadora, al cual la UCO ha entrado a registrar su despacho por los contratos de València Activa".

"Los tuits de Cecilia Herrero fueran vomitivos, por eso Compromís lo llevamos a Fiscalía en 2024. Hace unos meses supimos que la Fiscalía veía indicios de delito de odio en estas publicaciones y ahora sabemos que el Ministerio Público pide tres años de prisión a Cecilia Herrero por delitos de odio. Este Ayuntamiento no es puede permitir tener en su gobierno a una concejala que insulta a los personas migrantes, al colectivo LGTBI, y a personas con discapacidad. E incluso enaltece la figura de personajes como Hitler o Franco con tuits como “Ya los saborearía a Hitler ser la mitad de malvado que Echenique” o respondiendo “Franco” a la pregunta: “qué calidad arreglaría el mundo?”".

Compromís exige que la alcaldesa expulse de manera inmediata a estos dos personajes del gobierno municipal, que pida perdón a los valencianos "por hacernos pasar esta vergüenza" y que depure todas las responsabilidades que se puedan derivar de las acciones de los concejales Herrero y Badenas.