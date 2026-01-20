Llorca evita el control de las Corts hasta cumplir los 80 días

Si Phileas Fogg, el personaje de Julio Verne, hubiera iniciado su novelesca vuelta al mundo el día en que Juanfran Pérez Llorca fue investido como president de la Generalitat, habría completado el viaje sin perderse ni una sola comparecencia del jefe del Consell en las Corts. Salvo giro de los acontecimientos, no descartables, pero difíciles de materializar, Llorca no intervendrá en sede parlamentaria hasta alcanzar los 80 días de mandato, a mediados febrero. Y aún está por ver.

PP y Vox han rechazado este martes la más pronta de las posibilidades para que el dirigente autonómico debatiera en la cámara autonómica. PSPV y Compromís habían solicitado que Llorca se prestase a una comparecencia en la Diputación Permanente convocada para la próxima semana para que explicara su "postura" sobre el modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno central y que trasladara cuál es su "hoja de ruta" al respecto.

Socialistas y valencianistas expresan que es necesario que se dé una "explicación política" por parte del Consell en la sede de la soberanía del pueblo valenciano. Pero populares y voxistas se han opuesto. El motivo, han incidido, es que la Diputación Permanente es un organismo convocado para tramitar asuntos "urgentes", como la convalidación de los cuatro decretos-ley, y que en su funcionamiento no está que sirva como lugar para exponer las posiciones políticas que, por otra parte, Vox considera que son "conocidas".

La negativa de los aliados parlamentarios a llamar a Llorca ha servido a la izquierda para cargar contra el jefe del Consell tildando de "cobardía" este rechazo. "Están escondiendo a Llorca", ha afeado el síndic de Compromís, Joan Baldoví. "No tiene hoja de ruta ni quiere rendir cuentas al parlamento", ha añadido el portavoz socialista, José Muñoz. Frente a las críticas, el síndic del PPCV, Fernando Pastor, ha contragolpeado mostrando su "sorpresa" porque la izquierda pida debatir "el tema más importante" para la Comunitat Valenciana en Diputación Permanente.

Llorca habla con varios diputados del PPCV durante el pleno de investidura. / Fernando Bustamante

"Es un tema de la suficiente enjundia, calado y trascendencia como para que en el próximo periodo de sesiones tenga el trato y debate que se merece", ha incidido Pastor. Este nuevo periodo de sesiones comienza oficialmente el 9 de febrero. De hecho, según ha trasladado Compromís, la próxima junta de síndics está prevista para el martes 10 de febrero. Esta lo más probable es que fije el pleno para la semana siguiente, con una hipotética sesión de control.

Así, lo más probable es que Llorca comparezca ante las Corts el próximo 19 de febrero, jueves, cuando suelen ser las sesiones de control. Si se toma como referencia su última intervención ante el hemiciclo en el día que tomó posesión habrán pasado 79 días. Si se tiene en cuenta, en cambio, la última vez que a su parlamento se le unió alguna réplica por parte del resto de formaciones que integran la cámara hay que retroceder cinco días, al pleno de investidura, el 27 de noviembre, por lo que la distancia temporal se amplía hasta los 84 días.

Un mes más

Desde entonces, la actividad ha estado más centrada en la sala de máquinas gubernamental que en el poder legislativo donde solo se ha celebrado un pleno. Fue hace un mes, un triplete de jornadas encadenadas donde el protagonismo se lo llevaron los once consellers que tuvieron que pasar por la tribuna a exponer su proyecto político, algo que ha argumentado este martes el PP para negar la inactividad parlamentaria y la falta de rendición de cuentas del Ejecutivo al respecto.

Eso sí, tras la última jornada aquel viernes 19 de diciembre, la cámara ha entrado en hibernación. Se celebró una junta de síndics el lunes 22 en la que se confirmó que enero sería inhábil. Casi un mes después, y con un margen de varios días respecto a las vacaciones navideñas de los escolares, este martes ha recuperado cierta actividad oficial con una nueva junta de síndics que ha servido para fijar la Diputación Permanente de la próxima semana. Sin embargo, los motores no se encenderán del todo hasta casi dentro de un mes.