Martín Moratilla, "tres" de Emergencias en la dana y señalado por la Guardia Civil, nuevo jefe de Bomberos en la Diputación de Alicante

Un nuevo ascenso en tiempo récord para Alberto Martín Moratilla. Quien fuera director general de Emergencias durante la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó 230 muertos y acabó forzando la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, un año después de los hechos, ha sido nombrado jefe de los bomberos del Consorcio Provincial de Alicante.

Este cuerpo depende de la Diputación, presidida por Toni Pérez, quien a su vez lidera el PP en la provincia de Alicante, y Moratilla, bombero de profesión, se reincorpora a la institución provincial como inspector jefe del servicio operativo, vacante desde hace cinco días, convirtiéndose así en el máximo cargo del cuerpo.

Según el decreto firmado por el presidente delegado del Consorcio Provincial, el diputado de Emergencias, Luis Rodríguez, también alcalde de Benijófar, la cobertura de esta vacante “es imprescindible para el buen funcionamiento del servicio”, y la designación de Moratilla es “accidental”, “hasta la resolución del correspondiente proceso selectivo”.

Evolución

Se trata de un cambio más en el currículum de Moratilla, que en los últimos meses ha ocupado diferentes cargos. Tras ser el “número tres” de Emergencias de la Generalitat con Salomé Pradas como consellera y con Emilio Argüeso como secretario autonómico, ambos investigados por la gestión de la dana, Moratilla abandonó su cargo en la Generalitat en abril de 2025 a petición propia para concurrir a unas pruebas para ser nombrado oficial de bomberos en el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. Su nombramiento se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP) el 17 de junio del año pasado.

Sin embargo, diez días después, la Generalitat, todavía presidida por Mazón (quien coincidió con el bombero cuando presidía la Diputación de Alicante), anunció el nombramiento de Moratilla como director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Valenciana. Un cargo que también depende de la Conselleria de Emergencias e Interior, actualmente liderada por Juan Carlos Valderrama después de que su antecesora, Salomé Pradas, fuera cesada semanas después de la dana.

En este último cargo Moratilla se ha mantenido los últimos seis meses y medio. El 16 de enero en portavoz del Consell, Miguel Barrachina, anunció su cese “a petición propia” y fuentes de la Diputación confirmaron su reincorporación a la institución provincial. Este martes se ha firmado su nombramiento, de momento provisional, como jefe de los bomberos.

Este cargo lo había ocupado hasta ahora José Francisco Rubio, que dimitió recientemente tras tensiones con la plantilla debido a diversas controversias en materia laboral.

Señalado por la Guardia Civil

Este mismo lunes trascendió que Moratilla ha sido señalado por la Guardia Civil en relación con la gestión comunicativa de la dana. En concreto, la benemérita concluyó en un informe que el exdirector general de Emergencias accedió a la grabación de la llamada entre técnicos de la Aemet y el 112 que acabó, tras ser recortada y manipulada, en manos de varios medios de comunicación que difundieron la conversación de manera parcial.

La llamada estaba bajo custodia de la Generalitat en el Centro de Coordinación de Emergencias. En un informe adelantado por Eldiario.es al que tuvo acceso este diario se señala que entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre de 2024 Moratilla y otro alto cargo, Ricardo García, subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior, “habrían obtenido copia de dicha llamada en un pendrive".

El acceso a la grabación, según este informe del pasado 13 de octubre, fue “por instrucción directa de los órganos directivos de la entonces Conselleria de Justicia e Interior”. El informe forma parte de las pesquisas que lleva el juzgado número 6 de Llíria, dentro de la investigación de la filtración de esta llamada a la prensa en febrero del año pasado.

En concreto, con el audio manipulado se intentaba orientar a la opinión pública respecto a las responsabilidades en la gestión de la dana para señalar al Gobierno central. El audio fue filtrado a medios afines al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quien se encargó de difundir las noticias junto al PP a través de las redes sociales.

Tras el recorte de algunas partes de la llamada, se desprendía que la predictora de la agencia estatal Aemet, dependiente del Gobierno central, restaba importancia al episodio de lluvias. La llamada, sin embargo, era más extensa de lo que se filtró a la prensa. Entre las partes recortadas de la conversación había advertencias de la agencia estatal, que señalaba que “lo peor” del temporal llegaría en la tarde del 29 de octubre, como acabó ocurriendo.

Aemet anunció acciones legales tras estos hechos, la Fiscalía interpuso una denuncia y la Abogacía del Estado se ha personado en representación de la agencia estatal. Moratilla, en este caso, ha sido señalado por copiar la llamada que posteriormente se filtró manipulada.