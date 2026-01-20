La borrasca Harry trae nieve a la C. Valenciana

La nieve ha vuelto a la Comunitat Valenciana gracias a la borrasca Harry, especialmente en la provincia de Castellón. Está nevando en cotas altas del interior norte de Castellón, aunque no hay grandes acumulados.

El Consorcio de Bomberos de Castellón señala que ya está nevando en cotas altas del interior norte y ha movilizado una dotación y dos unidades bomberos forestales de la Generalitat con equipos quitanieves y salero para trabajar en carreteras desde Torremiró a Fredes, así que está establecido la alerta por nevadas nivel amarillo en el interior norte de Castellón.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha actualizado este martes su boletín de fenómenos meteorológicos por el paso de la borrasca Harry y ha establecido la alerta por fenómenos costeros, lluvias y vientos con lo que ha activado el procedimiento de nevadas situación cero en las comarcas de Els Ports y Baix Maestrat, el plan territorial de la Comunitat Valenciana y el Plan especial de inundaciones.

Alfons Padilla

La previsión tiempo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para este martes, hasta las 18:00 horas, el aviso nivel amarillo por nevadas en el interior norte de Castellón, con la cota de nieve en torno a 1.000-1.400 metros y acumulación de nieve de 10 centímetros en 24 horas por encima de los 1.200 metros.

También hay aviso naranja (riesgo importante) hoy en el litoral de Castellón, Valencia y norte de Alicante por fenómenos costeros: viento del norte de 55 a 70 kilómetros por hora (fuerza 7 a 8) y olas de 4 metros con mar de fondo del nordeste.

Además, se mantiene el aviso amarillo en el litoral norte de Castellón, el litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante por precipitación acumulada en doce horas de 60 litros por metro cuadrado.

Carreteras afectadas

Por su parte, la Delegación de Gobierno ha activado la fase de preemergencia en la Red de Carreteras del Estado. La N-232 y N-23a en Font d'en Torres tiene prohibido el acceso a camiones, según ha informado la Dirección General de Tráfico.