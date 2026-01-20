El PP, sobre las víctimas de la dana: "Si quieren comparecer en la próxima sesión de las Corts, lo harán"

"Si las víctimas quieren ser las primeras en comparecer en la próxima comisión de la dana, comparecerán". Es la afirmación lanzada este martes por el síndic del PPCV, Fernando Pastor, con la que ha querido dejar "meridiamente clara" cuál es la postura de los 'populares' sobre un asunto, el de citar a las asociaciones de víctimas, que se ha ido espinando para la formación hasta el punto de que por mucho que haya reivindicado que su grupo siempre ha estado dispuesto a que acudan, cuando lo hagan habrá pasado más de un año desde que la comisión está en marcha.

"Cuando quieran, si quieren venir ya, vendrán enseguida", ha incidido Pastor durante la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces, la primera del año, en la que ha remarcado que serán "todas" las asociaciones de afectados "y no tres", en referencia a lo visto en el Congreso, las que sean llamadas. Ha coincidido así con lo expresado minutos antes por el aliado parlamentario, el síndic de Vox, José María Llanos, que ha asegurado que su deseo es que las asociaciones de víctimas acudan "cuanto antes".

Esa perífrasis verbal que implica inmediatez, sin embargo, está más que condicionada a los tiempos de las Corts y no será hasta, como pronto, mediados del mes de febrero cuando se dé esa comparecencia. La cuestión está, como ha afeado la síndica adjunta de Compromís, Isaura Navarro, en que el periodo de sesiones parlamentario no comienza hasta el 9 de febrero y que hasta entonces se ha declarado inhábil no solo para plenos sino también para la celebración de cualquier comisión.

Un año después

Esto supone que, como mínimo, hasta esa fecha, dentro de dos semanas, no habrá comparecencia de las víctimas de la dana, más de un año después de que se constituyera la comisión. Contrasta con el Congreso, constituida meses después y que, sin embargo, tuvo en los testimonios de familiares de fallecidos en la catástrofe el inicio de sus sesiones a principios de noviembre. En todo caso, las Corts escucharía algunas de estas vivencias tres meses después.

Las asociaciones de víctimas protestan en las puertas de las Corts mientras Carlos Mazón comparece ante la comisión. / JM López

Pero para ello deberá haber al menos una sesión, algo que ha dado por hecho Pastor. "Es normal y lógico que en febrero haya mínimo una", ha indicado el síndic del PP. Y por sus palabras parece que comenzará con la comparecencia de las víctimas. Eso sí, ha recordado que no serán "tres", como ocurrió en el Congreso, "sino todas las que quieran", en referencia a todas las organizaciones de damnificados que están inscritas y con las que se contactó desde las Corts hace meses para dar fe de su existencia.

En total, han sido nueve las entidades que han trasladado su intención de comparecer en las Corts: seis de las que estaban dentro del registro de la Conselleria de Justicia con las que ya contactó el parlamento valenciano y otras tres entidades que no estaban dentro del primer listado. A ellas se unió la solicitud de un vecino que ha pedido intervenir a título individual. Ahora, ha indicado Pastor, ha de ser la mesa de la comisión la que contacte con estas asociaciones para ver si quieren comparecer.

Cambio de paso

Todas ellas deberían participar en una comisión que hasta la fecha ha avanzado al ralentí y que apenas ha pasado de las explicaciones de técnicos, todos propuestos por PP y Vox, con mayoría en la cámara. La única excepción ha sido la participación de Carlos Mazón apenas una semana después de dimitir. PSPV y Compromís han recordado que las asociaciones de víctimas llevan reclamando intervenir en las Corts desde su constitución, e incluso lo fijaron como una condición en su momento para verse con el entonces president.

De hecho, la referencia a que las víctimas sean las próximas en la comisión supone un nuevo cambio de paso de PP y Vox al respecto de estas asociaciones. En un principio, en el plan de trabajo pactado por ambas formaciones no estaban incluidas, lo que tuvieron que enmendar tras las protestas de las estas entidades que han sido las que más han presionado para que finalmente Mazón acabara dimitiendo. En el pleno de investidura Juanfran Pérez Llorca pidió perdón a las víctimas en nombre de la Generalitat, un acercamiento que no había enmendado el silencio en las Corts a estas instituciones hasta este febrero.