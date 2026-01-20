Sanidad dotará la nueva veintena de Urgencias 24 h con los médicos de ambulatorios y hospitales

La Conselleria de Sanidad ultima la apertura los nuevos Centros de Atención Urgente 24 horas (CAU 24H) en todos los municipios de más de 50.000 habitantes. Se trata de puntos de atención urgente e ininterrumpida para patologías de baja y media complejidad, una especie de "nivel intermedio entre los centros de salud y los hospitales. Según el borrador de la orden que articulará este nuevo servicio a la que ha tenido acceso Levante-EMV, el personal facultativo estará conformado por "médicos de medicina familiar y comunitaria procedentes de los equipos de Atención Primaria y/o los médicos de urgencias y emergencias de la ASI (agrupación sanitaria interdepartamental), en la que se ubica el CAU 24H, así como los actuales médicos de atención continuada de los departamentos". Es decir que todos los médicos de Primaria o Urgencias de una macroárea podrán realizar guardias en estos nuevos puntos, tanto los que trabajan con "jornada ordinaria" como los de la "atención continuada".

Cuando el president Juanfran Pérez Llorca anunció la medida en su discurso de investidura, la gran incógnita -más allá del número de centros y las instalaciones a utilizar- era la de la plantilla médica porque Sanidad tiene casi 600 vacantes médicas, según el último dato oficial, y el conseller Marciano Gómez ha convertido el déficit de facultativos en uno de sus mensajes más repetidos; es una realidad que faltan profesionales. Contratar cuando hay plazas por cubrir, se estima casi imposible, pero la orden no contempla la creación de nuevas plazas facultativas asignadas a los CAU 24 H, como sí que contempla la posibilidad de crear una jefatura de sección y una supervisión de Enfermería.

Para garantizar la cobertura asistencial, Sanidad podrá recurrir a la movilidad del personal dentro de una macroárea, de forma voluntaria o forzosa, e incrementar la plantilla en momentos puntuales, cuando se requiera "en función de las necesidades asistenciales, la estacionalidad de la demanda y los programas especiales de atención". El objetivo de estas medidas es "garantizar la cobertura mínima de personal en todos los turnos de trabajo". Sin embargo, la medida genera dudas entre los sindicatos -debatirán mañana el borrador- porque "abre muchos interrogantes", según Eva Plana de UGT, sobre "la ubicación del nuevo servicio" y "con qué personal y recursos" se dotará.

Al menos 19 CAU 24 H

El documento contempla, en su disposición adicional segunda, la conversión de los actuales Puntos de Asistencia Sanitaria (PAS) en CAU 24H de forma automática; en la actualidad, abren de 15 horas -en abril de 2024 se adelantó su hora de apertura que, hasta entonces, era a las 17 horas- a ocho de la mañana de lunes a sábado y todo el día durante domingos o festivos. En la actualidad, según la información de los diferentes departamentos, son siete los PAS en funcionamiento: cuatro en València ciudad (Avenida del Cid, del departamento del General; Font de Sant Lluís del Peset; Campanar II de la Fe; y l'Alguer, del Clínic), dos en Alicante (Aaiun del Doctor Balmis y Alicante Sur del General) y uno en Elx, el PAS d'Altabix. Esta reconversión se alinea con la intención de Sanidad, anunciada ya anteriormente, de aprovechar las instalaciones sanitarias existentes, algo que también se especifica en la orden.

Nuevo centro de salud de Campanar II, en la antigua Fe de Campanar. / Miguel Angel Montesinos

El número total de nuevas Urgencias 24 horas no ha sido confirmado por la Generalitat, pero el anuncio contemplaba la apertura de al menos un centro en todos los municipios de más de 50.000 habitantes de forma progresiva a partir de este año. Con la conversión de los siete PAS mencionada anteriormente, Sanidad debería abrir como mínimo 19 CAU 24H porque -además de València, Alicante y Elx- son 12 más los municipios valencianos con una población mayor a 50.000 personas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), y que, por tanto, deberán contar con un punto 24 horas. Son:

Castelló de la Plana,

Torrevieja,

Torrent,

Orihuela,

Gandia,

Paterna,

Benidorm,

Sagunt,

Alcoi,

Sant Vicent del Raspeig,

Elda

y Vila-real.

Sin embargo, su número podría ser mayor porque la disposición adicional segunda contempla la posibilidad que los actuales puntos de atención continuada (PAC) puedan integrarse también en la nueva red, lo que podría multiplicar su número y, por tanto, las necesidades de personal de forma ininterrumpida.

Así serán los CAU 24H

Estos centros funcionarán de "forma continuada" las 24 horas del día y todos los días del año, como se especifica en el borrador de la orden y serán un recurso adicional para los centros de salud. Su apertura se basa en la consecución de un triple objetivo: disponer de una cobertura horaria extendida, mayor capacidad resolutiva y su integración en el actual sistema de urgencias. En principio, las nuevas Urgencias 24 horas deberán ubicarse en puntos a los que se pueda llegar en un máximo de 30 minutos desde "cualquier punto de su área de influencia" y solo atenderán a los pacientes del centro de salud de su mismo municipio; el documento especifica que "en ningún caso podrán establecerse agrupaciones de municipios" para su implantación.

Pacientes entrando al centro de salud de República Argentina en València. / Francisco Calabuig

La ciudadanía podrá acudir directamente a estos centros, derivados desde los ambulatorios, por indicación del CICU o desde los hospitales, cuando el personal considere que su dolencia es mejor tratarla allí; y será atendida por prioridad de su urgencia y no por orden de llegada. Plana reflexiona sobre si la ciudadanía puede tener dudas "sobre si dirigirse a este nuevo centro o al hospital" y puede darse la circunstancia de "estar obligado de ir de un lado a otro". Tampoco convence que se limite a las grandes ciudades por ser, "a priori, un modelo arcaico".

Entre la cartera de servicios, indicada en el borrador, está la asistencia sanitaria urgente, la atención domiciliaria urgente, la de Enfermería, la realización de pruebas diagnósticas urgentes y la observación de pacientes, con vigilancia y monitorización o la estabilización de enfermos que requieran su traslado a los hospitales, por tratarse de dolencia de mayor complejidad.