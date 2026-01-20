Suscríbete a Levante-EMV: acceso ilimitado a noticias, reportajes y opinión por 29,99 € al año hasta el 29 de enero

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Para aprovechar la promoción de Levante-EMV, solo hay que entrar en la web y suscribirse a través del botón habilitado, beneficiándose así de descuentos en contenidos premium

Olivia Díaz

València

En Levante-EMV hemos arrancado el año con una oferta pensada para quienes quieren estar informados con toda la actualidad.

Desde el 14 de enero y hasta el 29 de enero, puedes hacerte suscriptor de Levante-EMV con un 40% de descuento y acceder de forma ilimitada a todos nuestros contenidos premium.

Por solo 29,99 € al año (precio habitual 49,99 €), tendrás acceso sin límites y desde cualquier dispositivo a la mejor información local, grandes reportajes, entrevistas exclusivas y los artículos de opinión de las principales firmas del diario. Información de proximidad, contexto y criterio. Lo justo para empezar el año con ventaja.

Con esta suscripción web, además, podrás disfrutar de todos los pasatiempos, sorteos y ventajas exclusivas pensadas para ofrecerte una experiencia digital más completa.

Si prefieres ir un paso más allá, también te ofrecemos la suscripción digital completa por 60€ al año, que incluye, además del acceso ilimitado a los contenidos premium de la web y los suplementos, la descarga diaria de la edición digital del periódico impreso.

Nuevas newsletters para leer el día con otra perspectiva

En los últimos meses, Levante-EMV ha renovado y ampliado su catálogo de newsletters para que la información llegue directamente a tu correo, filtrada y analizada por quienes toman decisiones editoriales cada día.

Levante-EMV estrena nuevas newsletter

Levante-EMV estrena nuevas newsletter / ED

A las newsletters ya consolidadas se suman ahora tres nuevas propuestas:

  • Desde que amanece: un boletín diario (de martes a sábado) elaborado por el subdirector del periódico, Íñigo Roy. Una nueva forma de consultar las apuestas informativas del día que configuran nuestra portada.
  • Cuaderno de resistencia: cada lunes, Ramón Ferrando analiza cómo la economía impacta en nuestro día a día, sin tecnicismos innecesarios y con los pies en el suelo.
  • Metropol: todos los martes, Claudio Moreno ofrece una mirada distinta sobre la actualidad local de la ciudad de València.

A estas se suman nuestras newsletters habituales:

  • Plaça Major: los viernes, la opinión de la subdirectora Isabel Olmos con las claves de la actualidad local.
  • La vida en breve: los domingos, el análisis político del subdirector Alfons Garcia.
  • Fallas todo el año: los miércoles, toda la actualidad fallera con Moisés Domínguez.
  • La Vía Láctea: los jueves, música y novedades culturales de la mano de Voro Contreras.
  • La newsletter del director: cada sábado, con Joan-Carles Martí.

Además, con tu suscripción tendrás acceso a nuevos pasatiempos, a una app renovada y más premium, y a un club con descuentos y ofertas exclusivas.

Cómo aprovechar la oferta

Solo tienes que entrar en www.levante-emv.comy acceder a la promoción a través del botón Suscríbete”, situado en la parte superior de la web. Desde ahí podrás completar el proceso y beneficiarte de esta oferta especial de rebajas, disponible hasta el 29 de enero.

