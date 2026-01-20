El técnico de enlace entre los bomberos forestales y Emergencias declara que él sí supo que se retiraban del barranco del Poyo

El técnico que ejercía de enlace entre los bomberos forestales y el Centro de Coordinación de Emergencias el día de la dana ha declarado que él sí supo que los efectivos forestales se retiraban del barranco del Poyo. Es una de las incógnitas de la causa de la dana que, casi quince meses después de las barrancadas y riadas, nadie aclara a la jueza de la dana, la magistrada titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra. Y al fiscal de la dana, Cristobal Melgarejo.

El segundo testigo de la jornada de hoy, Blay Soler, trabajador de enlace entre la Sgise (Sociedad de gestión integral de las emergencias) y el 112 del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de l'Eliana, ha confirmado que él si supo el 29-O que se habían retirado los bomberos forestales de la vigilancia de las escalas del barranco del Poyo, poco antes de finalizar su jornada laboral a media tarde de la fatídica tarde de la dana. Una afirmación que contradice todas las declaraciones de los testigos que han desfilado hasta ahora ante la jueza de la dana.

El testigo, según fuentes conocedoras de su declaración, ha defendido que "la movilización y desmovilización [de los bomberos forestales] depende única y exclusivamente del Consorcio Provincial de Bomberos", que depende de la Diputación de València. La función de Blay Soler el día de la dana, según ha explicado, era "vincular los medios cuando se movilizan" y realizar seguimiento de los detalles: cuándo se incorporan, estatus…" Aunque eso sí, ha matizado, "siempre y cuando lo pongan", ha asegurado en referencia a los bomberos forestales. Cuando hay pocos casos ha asegurado que puede estar pendiente. Pero si los bomberos no lo reflejan en el CoordCom, la caja negra que recoge todos los detalles y pasos de la empergencia, "no puedo tener conocimiento (...) Se creó un caso de vigilancia en el cual no se escribió nada, bomberos activó pero NO escribió nada por el volumen de trabajo y nos pilló por sorpresa la retirada", ha explicado en el interrogatorio inicial, a preguntas de la jueza de la dana.

En la sala del Centro de Coordinación de Emergencias, el testigo Blay Soler asegura que se llegó a comentar, pero que desconocía cuál de dos de sus compañeros se lo comentó, si Gloria Torres o Rodrigo Ezpeleta, dos técnicos que ya han declarado en el juzgado, pero que han negado este extremo. "No estoy seguro, había mucha gente", se ha justificado. Tampoco recordaba y se ha producido cierta confusión en su declaración a qué hora recordaba haber recibido esta información.

Los audios de la llamada tampoco aclaran quién ordenó retirar los bomberos del Poyo

Los audios del Consorcio Provincial de Bomberos de València incorporados a la causa de la dana el pasado mes de diciembre tampoco aclaran quién ordenó retirar los bomberos del barranco del Poyo durante la tarde del 29 de octubre de 2024. Un detalle capital del que nadie se responsabiliza y sobre el que la jueza de la dana sigue indagando después de más de trece meses de instrucción.

Entrega de las copias a la causa

La subdirección general de Emergencias ha entregado copia de la grabación de las comunicaciones realizadas entre las 12:00 y las 15:30 horas del día 29 de octubre de 2024 entre el puesto de operación de la Sala de Mando y Control del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat en l'Eliana al grupo “UBE-VLC” del Consorcio Provincial de Bomberos.

Alertas hidrológicas y movilización de los bomberos

La secuencia de estos hechos se ha ido conocido durante los trece meses de instrucción de la causa de la dana. A las 11.45 horas y 12.20 horas se decretan las alertas hidrológicas en el río Magro y en el barranco del Poyo, respectivamente. Y poco después se decide desde el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana movilizar a los bomberos forestales a vigilar las escalas ubicadas en los puentes en los cauces del Magro en Carlet y del barranco del Poyo en Chiva y en el cruce con la A-3.

Como contó el sargento de Bomberos de guardia el 29-O, Gregorio Fayos, en su declaración del 4 de noviembre el operativo desplazado al barranco del Poyo fue "la Bravo Víctor de Buñol" que realizó dos mediciones en las escalas de puentes que cruzan la rambla en Riba-roja y Chiva. Pero alrededor de las 14.30 horas, comprueban que el caudal se había reducido "prácticamente a la mitad" por lo que pidieron instrucciones. Es esta secuencia en formato audio la que se acaba de incorporar a la causa.

Los audios confirman lo relatado por los testigos hasta ahora. Los bomberos forestales movilizados a vigilar el barranco del Poyo relatan desde Chiva que "el nivel del agua va muy bajo y ni siquiera toca la escala". Y comunican que vuelven a la escala de la A-3. Cuando llegan detectan que el nivel "ha bajado considerablemente. Habrá bajado unos 40 centímetros. ¿Tenéis instrucciones para nosotros?". A lo que desde la central le contestan: "Recibida información, voy a consultar a los mandos a ver si me indican otra cosa". Minutos después llega la orden: "Retiraros a base".

Crecidas relámpago del caudal

Una decisión fatídica porque el barranco del Poyo alcanzó un caudal máximo de 264,4 m3 por segundo (m3/seg.) alrededor de las 11.40 horas, según la información de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) incorporada a la causa. Pero a partir de las 12 horas comenzó una tendencia descendente hasta las 16:23 horas, cuando el caudal comenzó a aumentar. Primero lentamente: de 33,3 m3/seg a las 16.23 horas a los 71,7 m3/seg a las 17 horas, en apenas treinta y siete minutos. Y que en una hora se había multiplicado de manera alarmante porque a las 18 horas el sensor de caudal ubicado en el cruce de la A-3 sobre el barranco del Poyo ya alcanzó los 809,6 m3/seg. A las 18.43 horas es cuando el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) remite el correo que alertaba que el barranco del Poyo había alcanzado los 1.686 m3/seg por segundo. El sensor del SAIH en el barranco del Poyo llegó a registrar los 2.282,9 m3/seg, antes de que la fuerza de la corriente lo arrastrara.

Antecedentes de un detalle que nadie aclara a la jueza

Una docena de informes de la Conselleria de Emergencias, del Consorcio Provincial de Bomberos que depende de la Diputación de València, de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o de la Guardia Civil de València han analizado en la causa de la dana este asunto de los bomberos. Ninguno ha despejado la incógnita de este detalle capital en la gestión de la dana del 29-O: quién ordenó retirar los bomberos forestales enviados a vigilar las escalas físicas ubicadas en los puentes que atraviesan el barranco del Poyo o el río Magro. Un detalle revelado de forma casual por una funcionaria que declaró como testigo.

La jueza pidió a la Conselleria de Emergencias el 2 de julio que enviara una copia de la nota remitida por Emergencias a las 12'30 horas de la mañana del 29 de octubre, “requiriendo vigilancia del río Magro y barranco del Poyo, identificando a emisor y receptores de la misma”. También pidió que se remitiera una copia de la comunicación del coordinador del Consorcio Provincial de Bomberos Forestales de Valencia, identificándolo, por el que se da el visto bueno para su activación, especificando que las zonas afectadas son dos: el río Magro (en el área del puente de Carlet), y el barranco del Poyo (en las áreas Torrent-Picanya-Paiporta).

Las dos cuencas con más víctimas mortales

Emergencias contestó de forma detallada cómo se movilizó a los bomberos el 29 de octubre. Aunque no pudo identificar al coordinador del Consorcio Provincial de Bomberos que recibió la orden y movilizó a los efectivos para vigilar el barranco del Poyo y del río Magro, que fue el sargento Gregorio Fayos. En estas dos cuencas murieron murieron 204 y 15 personas, según la geolocalización de la Guardia Civil, de las 230 víctimas totales. Otras 9 fallecieron en la cuenca del río Turia y dos personas continúan desaparecidas.

La subdirección general de Emergencias confirmó a la jueza de la dana que el CoordCom , la caja negra de todos los pasos que se dieron en Emergencias el 29-O, refleja que a las 12.47 del 29 de octubre se publicó la nota: "Tras consulta con coordinador BCV (Bomberos Consorcio València) con relación a la movilización bomberos forestales por alerta hidrológica, dan visto bueno para su activación. Las zonas afectadas son el río Magro (en el área del puente de Carlet), y el barranco del Poyo (en las áreas Torrent-Picanya-Paiporta)". Apenas un minuto después, Emergencias marcó la nota "con un distintivo en forma de exclamación roja que la significa como una nota con información relevante", aclararon desde Emergencias.

La movilización de los bomberos se remitió "a la sala 112 para que proceda a su difusión" y a las 12.48 horas el Consorcio Provincial de Bomberos "recibe la nota relevante a través de la firma" que identifica la persona que recibe la información. La nota sobre la movilización de los bomberos se remite por SMS al "Grupo permanente" de responsables y funcionarios de emergencias y de la policía autonómica y responsables de prensa de emergencias. Entre las 12.23 y las 12.42 incluso se produjeron tres llamadas entre Emergencias y el coordinador del Consorcio Provincial de Bomberos que recibe y confirma la información sobre la movilización de los efectivos para vigilar en los puentes el nivel del barranco del Poyo y del río Magro.

La retirada de los efectivos no aparece

Pero no se identificó a la persona del Consorcio Provincial de Bomberos que recibe esta información. "Respecto a la identificación de dicho coordinador, no consta información sobre la misma, por lo que deberá ser aportada por el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Valencia", señaló la subdirección general de Emergencias. Aunque sí reflejaba en los "pantallazos" del CoordCom el teléfono del responsable de Emergencias que tramita la movilización de los bomberos al barranco del Poyo y al río Magro. La información sobre la retirada de los efectivos tampoco aparece en el CoordCom.