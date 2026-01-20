Aviso naranja por olas de 4 metros y fuertes vientos en todo el litoral valenciano

El paso de la borrasca Harry por la Comunitat Valenciana está dejando un episodio meteorológico de lo más adverso y con efectos desiguales según las zonas. Mientras que en el interior norte de Castellón se han registrado nevadas en cotas altas, el temporal marítimo está dando lugar a considerables destrozos e inundaciones en varios municipios costeros que comprenden desde Castellón hasta el norte de Alicante .

Francisco Calabuig

Aviso naranja por fenómenos costeros

La Aemet ha lanzado un aviso de nivel naranja para este miércoles 21 por fenómenos costeros. El aviso ha entrado en vigor a las 17:00 horas de este martes y afecta a las costas de Castellón, Valencia y norte de Alicante, mientras que en el sur de la provincia el nivel de alerta es amarillo. Por el momento, la alerta naranja se prolongará hasta la medianoche, y bajará a amarilla previsiblemente durante la noche en toda la Comunitat Valenciana.

Las costas valencianas registrarán esta tarde vientos de componente norte de 50 a 70 km/h, con fuerza y olas de 4 metros. Aemet indica que el temporal costero tendrá una especial incidencia en costas y paseos orientados al nordeste.

En el liroral sur de Valencia la marejada ya se ha dejado notar en la tarde del martes con fuerte oleaje. El nivel del mar ha subido hasta llegar a entrar en viviendas en primera línea de playa en zonas como Pinedo, El Saler o el Perellonet. En Tavernes de la Valldigna, el temporal ha causado graves daños en un edificio que ha tenido que ser desalojado.

Francisco Calabuig

Por su parte, el litoral norte de Castellón, sur de Valencia y norte de Alicante están en alerta amarilla por lluvias con acumulados de 60 mm en 12 horas. El litoral alicantino, además, suma la alerta amarilla por vientos con rachas máximas de hasta 70 km/h y viento del norte. Aemet puntualiza que este aviso se refiere a las zonas situadas a sotavento de la sierras del norte de Alicante y en el entorno del Cap de la Nau.

Miércoles: día de "calma"

La previsión para el miércoles rebaja el nivel de peligrosidad de los fenómenos costeros hasta el nivel amarillo, que se mantendrá hasta el mediodía, por olas de entre 3 y 4 metros por mar de fondo del este y nordeste. También se espera viento del noroeste con intervalos de 50 a 60 km/h. En cuanto a las precipitaciones, se mantiene el aviso amarillo hasta las 6:00 horas, con precipitación acumulada de 60mm en 12 horas. Por la tarde se espera mayor calma y Aemet retira los avisos en las tres provincias.

Más oleaje y viento el jueves

Este jueves 22 de enero vuelve la alerta amarilla a las costas de Alicante por olas que podrían alcanzar los 3 metros. También se establece la alerta amarilla en toda la provincia por rachas máximas de 70 km/h.

En Valencia y Castellón, el aviso se traslada al interior, con peligro bajo (aviso amarillo) por viento en el interior sur de Valencia, donde se esperan rachas máximas de 70 km/h con viento del oeste; y en el interior norte de Castellón con rachas de hasta 80 km/h.