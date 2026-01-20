El videoanálisis de Isabel Olmos: "Los amantes de la mentira y el caos no han tardado en lanzarse sobre el dolor, con el objetivo de obtener rédito en la tragedia de Adamuz"

Tras el accidente de tren en el que, hasta el momento, han fallecido 41 personas y 39 permanecen ingresadas en hospitales andaluces, también han surgido bulos. No habían pasado ni dos horas de la tragedia cuando ya circulaban a través de las redes sociales y de los móviles.

La subdirectora de Levante-EMV, Isabel Olmos, analiza en su videoanálisis este hecho y reivindica la necesidad que tienen los ciudadanos de estar bien informados. Olmos recuerda los primeros días de barrancada que azotó la provincia de València el 29 de octubre de 2024, y de cómo algunas informaciones falsas se introdujeron en los dispositivos móviles y en la mente de muchas personas.

¿Quién no recuerda el famoso parking de Bonaire en el que diferentes agitadores de ultraderecha caldearon los ánimos y jugaron con los sentimientos de las víctimas alegando que allí había miles de muertos? "Los amantes de la mentira y el caos no han tardado en lanzarse sobre el dolor, con el objetivo de obtener rédito", sentencia la subdirectora.

Y es que tal y como destaca, "en momentos de debilidad, los buitres enseñan siempre su rostro". En esta ocasión, tras el accidente en Adamuz (Córdoba) algunos han intentado manipular a través de imágenes falsas generadas con IA. También con la difusión de mensajes atribuidos a los servicios de emergencias, como el que aseguraba que las autoridades habían solicitado la participación ciudadana, alentando a que las personas utilizaran chalecos reflectantes en la zona del accidente, o la supuesta ausencia de la Cruz Roja, "un blanco injustificado de los ataques durante la dana".

Otro de los bulos que más está resonando con fuerza, los supuestos 247 millones otorgados por el Gobierno de España a Marruecos para que hagan mejoras en sus trenes. "Todo mentira", sentencia con rotundidad Olmos.

En los momentos en los que todavía se están llevando a cabo los trabajos para extraer los cuerpos de las personas desaparecidas, "olvidar el dolor de la desgracia para extraer rédito es deplorable".

Por este hecho, es necesario, explica la subdirectora, informarse "a través de medios de comunicación responsables, serios, fiables, veraces, de proximidad y rigurosos, como ocurrió durante la dana". Es una responsabilidad ciudadana estar correctamente informados, la misma que tienen los políticos y los medios a la hora de transmitir mensajes e informaciones. Es por ello que "el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tendría que tomar nota una vez más, como ya ocurrió con la barrancada".