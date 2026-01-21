Aguas residuales, amonio y más de 250 contaminantes más: la factura ambiental de la dana en l’Albufera

El efecto arrastre del agua y fango en la dana del 29 de octubre de 2024 no solo se llevó consigo todo lo que encontró a su paso. También llevó al Parc Natural de l’Albufera toneladas de residuos, que alteraron el paisaje durante meses, taponaron algunas de las funciones ambientales del frágil ecosistema y destruyeron campos de cultivo. Ahora, Acció Ecologista-Agró ha estimado cómo de grande y diverso fue ese impacto: se han identificado más de 250 contaminantes orgánicos que entraron al espacio natural tras la catástrofe.

Es uno de los datos que se incluyen en los materiales didácticos que la organización ecologista ha elaborado en el marco del proyecto “Transformem en xarxa”, impulsado por la Fundació Horta Sud para la reactivación de las zonas afectadas por las inundaciones del 29 de octubre de 2024 desde el tejido social. Acció Ecologista-Agró está desarrollando una propuesta educativa en los institutos de los municipios afectados y, en las sesiones impartidas hasta ahora, y dirigidas a la población más joven, el personal técnico de AE-Agró ha abordado bloques temáticos que conectan cambio climático, riesgos y adaptación al territorio, con el fin de “comprender lo que ocurrió para estar mejor preparados ante futuros episodios extremos”.

“Cinta transportadora” de residuos

Las formaciones las imparte el personal técnico de Agró en el Tancat de la Pipa, que sobre todo aborda la contaminación de los diferentes ambientes del humedal y las afecciones derivadas.

El impacto fue muy grande. Con la riada se produjo el arrastre masivo de contaminantes hacia la marjal, de modo que la inundación actuó como una “cinta transportadora” que depositó grandes cantidades de plásticos y microplásticos, fármacos, combustibles y cosméticos sobre este terreno.

Fármacos en un nivel 50 veces superior a la media

A raíz de los análisis realizados, se han identificado más de 250 contaminantes orgánicos, muchos de ellos, denuncian desde AE-Agró, con efectos hormonales en peces. Tras la catástrofe también se registraron concentraciones de fármacos como ibuprofeno y paracetamol hasta 50 veces superiores a las previas a la dana.

“La presencia y acumulación de estos contaminantes supone un elevado riesgo ecológico. Altera la fauna acuática, contamina los suelos de la marjal y dificulta la recuperación del ecosistema, ya dañado anteriormente, tras un episodio extremo como el vivido”, destacan desde la organización ecologista.

El amonio, clave en la eutrofización

Otro aspecto preocupante para l’Albufera ha sido la entrada de aguas no tratadas y el deterioro de la calidad del agua. En este sentido, la dana provocó la llegada de aguas residuales urbanas e industriales, cosa que ha hecho aumentar los niveles de amonio, que puede ser tóxico para los organismos acuáticos.

Además, insisten desde Agró, estos efluentes sin tratar afectan al oxígeno disuelto y favorecen procesos de eutrofización o exceso de nutrientes en el agua, que durante este último año se han dado en repetidas ocasiones y han acabado generando picos de mortalidad de peces. Es un proceso especialmente preocupante, consideran los ecologistas, en un lago con déficit de renovación del agua.

600 voluntarios retiraron 80 toneladas de residuos

Pero desde Agró también han destacado que, ante la magnitud de la tragedia, tuvo lugar “una oleada de solidaridad que ha contribuido al proceso de descontaminación en el que se encuentra l’Albufera”. La respuesta en el Parc Natural incluyó más de 100 jornadas de trabajo, con 60 jornadas de una brigada profesional y 40 jornadas de voluntariado ambiental, actuando de forma continuada durante siete meses. A lo largo de este periodo, las limpiezas cubrieron más de 30 zonas de marjal entre Massanassa, Catarroja y Albal.

En total participaron más de 600 personas voluntarias, procedentes de 8 ONG y colectivos locales. Entre todas, retiraron 80 toneladas de residuos, incluyendo 60 toneladas de mezcla (lodo, cañas y voluminosos), 10 toneladas de plásticos (duros, blandos y poliestireno) y 10 toneladas de residuos peligrosos (medicamentos y cosméticos).