Ángeles Solanes formaliza su candidatura al rectorado con un programa "digitalizado y participativo" para reducir la burocracia
La Catedrática de Filosofía del Derecho, Ángeles Solanes, se enfrenta al reto que puede situarla como la segunda mujer que lidera la universidad con un programa de "transformación responsable" que persigue un gobierno "participativo y dialogante"
Un modelo de gobierno "participativo y digitalizado" y el objetivo de reducir uno de los lastres de la docencia y la investigación: la burocracia. La Catedrática de Filosofía del Derecho, Ángeles Solanes, ha formalizado esta mañana su candidatura al Rectorado de la Universitat de València (UV), con la ilusión de quien se enfrenta a un reto que la podría situar como la segunda mujer que dirige la Universitat de València.
Con una experiencia que le permite "potenciar la renovación en la universidad" y un programa "que prioriza la estabilización y también la promoción de las personas", Solanes apuesta por mejorar "la calidad de vida en todos los campus" y por una universidad "con una visión internacional" con infraestructuras "modernas para poder hacer una docencia y una investigación de calidad".
Mano derecha de la actual rectora, Mavi Mestre, Solanes le agradece que ese techo de cristal "se haya roto para todas nosotras" y permita "que demos un primer paso para liderar una candidatura como la que represento, con un programa que persigue un gobierno participativo y dialogante con el conjunto de la comunidad universitaria, algo que creo que está muy relacionado con el liderazgo femenino".
Renovación y transformación responsable
Ángeles Solanes defiende una candidatura basada en la "renovación y en la transformación responsable". "El programa que llevo y el equipo que lidero, representa una universidad arraigada en el territorio, que es consciente de la importancia de su lengua, de su cultura. Queremos una universidad pública, una universidad moderna, pero también una universidad con una fuerte proyección a nivel internacional. Y en ese sentido, somos conscientes que hay muchos ámbitos en los cuales se puede trabajar para hacer una universidad que vaya mucho más allá", asegura.
La Catedrática de Filosofía del Derecho, Ángeles Solanes, conoce bien la universidad y sabe qué aspectos mejorar y potenciar. "En todo el tiempo que llevo en la universidad siempre he hecho todas las tareas propias de un académico. Me he dedicado a la docencia y a la investigación. He liderado grupos, he hecho transferencia y también gestión. A lo largo de los años he pasado por distintos puestos, he ido aprendiendo mucho de la universidad y estos últimos años he sido vicerrectora de Formación permanente, Transformación docente y Empleo. Conozco muy a fondo la universidad y en un momento determinado pensé que ese bagaje me permite, con el conjunto de la comunidad (porque, insisto, este es un proyecto participativo y dialogante) liderar la universidad desde esa visión de cogobernanza", concluye.
