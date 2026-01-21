VAIVÉN
El 'bilingüismo cordial' de Llorca: evita el valenciano para dirigirse a Vox
Las buenas relaciones del president Juanfran Pérez Llorca con Vox son conocidas. Esa sintonía, que contrasta con las tensas relaciones entre populares y voxistas a nivel nacional y en muchas autonomías, proviene tal vez de gestos como el que el jefe del Consell ha tenido con el grupo parlamentario de Vox en las Corts para convocarles, como al resto de partidos, a una ronda de contactos en el Palau de la Generalitat.
El jefe del Consell ha remitido cartas a los síndics de PSPV, Compromís y Vox para emplazarles a reuniones individualizadas en las que explorar "consensos" sobre "grandes asuntos" de la C. Valenciana. Las misivas son idénticas entre sí en el fondo, pero no lo son en la forma, ya que Llorca ha optado por adaptar el idioma de las mismas al receptor.
Así, según ha podido comprobar Levante-EMV, el valencianoparlante Pérez Llorca ha aplicado algo similar a lo que Feijóo (y Mompó) llamaría "bilingüismo cordial" y se ha comunicado con el PSPV y Compromís en castellano y valenciano, mientras que con Vox ha empleado sólo en el idioma de Cervantes, adaptándose así a las preferencias de su aliado, poco dado a emplear el idioma cooficial de la C. Valenciana.
