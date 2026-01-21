Del caos de la borrasca Harry a la amenaza de Ingrid: la Comunitat Valenciana encadena temporales

La Comunitat Valenciana continúa hoy bajo condiciones meteorológicas adversas tras el paso de la borrasca Harry, que en días recientes ha provocado fuertes fenómenos costeros, lluvias persistentes y oleaje extraordinario que incluso ha superado los seis metros de altura en varios puntos del litoral de Valencia y Castellón.

La situación de temporal marítimo y viento intenso que ha marcado las primeras jornadas de la semana, abre paso ahora a un nuevo episodio meteorológico importante: la borrasca Ingrid. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este nuevo sistema de bajas presiones se aproximará al norte de España a partir del fin de semana, extendiendo la inestabilidad también a la zona mediterránea. Ingrid podría traer vientos fuertes, lluvias abundantes y nevadas a cotas relativamente bajas en amplias áreas.

Continúa la inestabilidad

Por el momento, el ambiente sigue inestable con cielos mayoritariamente nubosos, intervalos de lluvia dispersa y posibilidad de chubascos débiles a moderados en gran parte del territorio valenciano, según las últimas previsiones de la AEMET. Hasta el fin de semana el viento soplará con rachas moderadas a fuertes, y las temperaturas se mantendrán dentro de lo habitual para la época, con máximas suaves en zonas costeras y algo más bajas en el interior.

Según la información de Aemet, mañana hay aviso amarillo por viento en Alicante, en el interior sur de Valencia y en el interior norte de Castellón. En esas zonas, y en general en zonas altas o expuestas del interior, puede haber rachas muy fuertes durante las horas centrales. También hay aviso por oleaje en Alicante, pero con el cambio de viento a poniente, se refiere a oleaje mar adentro, en zonas fuera de la protección costera.

Borrasca Ingrid

De cara al fin de semana, los previsión meteorológica confirma que la borrasca Ingrid se aproximará desde el Atlántico, afectando al tiempo en la Comunitat Valenciana. Este sistema podría provocar aumento de las precipitaciones, con lluvias más generalizadas y persistentes; vientos fuertes, sobre todo en zonas montañosas y en la costa; y nevadas en cotas bajas en puntos del interior.