Temporal marítimo
De norte a sur: la borrasca Harry deja un impactante "tsunami" en Almassora e importantes daños en Tavernes de la Valldigna
Aemet rebaja el aviso para este miércoles tras una jornada muy adversa en las costas valencianas
El paso de la borrasca Harry por la Comunitat Valenciana dejó ayer a su paso graves daños en zonas costeras e impactantes imágenes de norte a sur. La de este martes fue una jornada adversa con vientos fuertes y una marejada ciclónica que levantó olas de hasta cuatro metros causando destrozos importantes. Una tarde marcada por el aviso naranja de Aemet por fenómenos costeros desde el litoral norte de Castellón hasta el litoral norte de Alicante, y amarillo en el sur de esta provincia.
Almassora fue una de las localidades más castigadas por el temporal. Una espectacular ola, algo parecido a un tsunami, superó el arenal y golpeó el paseo marítimo en la tarde de ayer anegando completamente las calles más próximas al mar y colándose en las primeras casas.
El temporal también se cebó con Tavernes de la Valldigna, donde el agua llegó a derribar la terraza del primer piso de un bloque de apartamentos que tuvo que ser desalojado de manera preventiva. En él, según fuentes municipales, había una decena de ocupantes, tres familias, que resultaron ilesos.
Destrozos en paseos marítimos
Las costas de la provincia de Valencia se han visto expuestas a los fenómenos costeros de Harry, dejando destrozos e inundaciones en paseos y primeras líneas. En las playas del sur de València el agua superó la franja de arena y llegó a entrar en las casas. Tanto las playas de Pinedo como El Saler o el Perellonet se vieron afectadas por el oleaje y concretamente en esta última pedanía las olas llegaron a entrar en los apartamentos que no están protegidos por un paseo marítimo.
En el Perelló, el mar indundó el paseo marítimo en la zona del Socarrat, superando las infraestructuras costeras. La situación también fue preocupante en Cullera, donde amplios tramos de playa, como en el Marenyet, prácticamente desaparecieron. En algunos puntos el agua llegó a rebasar la costa y alcanzar la carretera.
Más al norte, en las playas de Corinto y la Malvarrosa, en Sagunt, el mar inundó parques y alcanzó varias vías urbanas. La Policía Local tuvo que rescatar con todoterrenos a ocho personas de un camping.
El temporal también borró las playas del Puig y la Pobla de Farnals. Las olas superaron los más de 30 metros de arenales y alcanzaron el paseo en el Puig. En el municipio vecino y también costero, la Pobla de Farnals, el consistorio instaló unos tablones ante la previsión meteorológica para contener el impacto de las olas. Aún así, la playa fue engullida por el mar y quedó repleta de rocas.
Por último, en Dénia, en la Marina Alta, el mar volvió a castigar duramente la playa del Blay Beach, ya muy degradada desde el temporal Gloria (2020), acumulando más daños sobre una zona que aún conserva escombros de episodios anteriores.
