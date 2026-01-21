Compromís condiciona reunirse con Llorca a que Mazón deje de ser diputado del PPCV

Compromís no acudirá a la cita con Juanfran Pérez Llorca en el Palau de la Generalitat la próxima semana mientras Carlos Mazón continúe como diputado del Grupo Popular de las Corts. Es la condición que le ha fijado la coalición valencianista, tnato vía carta como en explicación oral ante la prensa, tras la invitación del president a una "reunión de trabajo", la primera como jefe del Consell con la oposición, para acudir al encuentro del próximo martes 27 de enero, dos meses después de que fuera investido al frente del Gobierno valenciano.

"No es normal que Carlos Mazón continúe de diputado en las Corts, ni que su primera decisión fuera subirle el sueldo. Por eso, como condición previa a cualquier encuentro formal, le plenteo la necesidad de reclamarle el acta de diputado y, si no la entrega, expulsalo de su grupo parlamentario", expone el escrito que le ha remitido Baldoví a Llorca en respuesta a la invitación que llegó el martes por la tarde a las dependencias parlamentarias de los valencianistas.

Los valencianistas han justificado su amago de plante en que no puede haber "normalidad democrática" en la política valenciana, una de las expresiones utilizadas por Llorca para emplazar a la cita a las formaciones parlamentarias, "mientras Mazón esté en las Corts". Es por ello que le reclama al jefe del Consell y líder de los populares valencianos que, como mínimo, le exija devolver el acta y lo expulse del grupo parlamentario porque solo es el propio Mazón el que podría dejar su condición como parlamentario, algo que, por otra parte, le mantiene como aforado, al margen de las pesquisas de la jueza.

A ello, Baldoví ha añadido que considera a Compromís "un partido de gobierno" y entiende que las distintas formaciones políticas "han de dialogar con el president", pero "no puede ser que con una mano nos esté esclafando y con la otra quiera una foto de diálogo". "Hablar de diálogo y consenso después de haber aceptado toda la agenda de la ultraderecha, haber modificado la Agencia Antifraude y À Punt, haber aceptado suprimir comisiones como la de Igualdad o la de LGTBI para cumplir con el dictado de Vox nos parece hipócrita", ha agregado Baldoví.

Baldoví en su réplica en las Corts durante el debate de investidura. / F. Bustamante

Compromís mantiene así el tono duro de oposición contra Llorca al que le afean que en los 54 días que lleva como president "no hemos encontrado ni diálogo, ni transparencia", no haya vuelto a comparecer en las Corts e incluso trasladan dudas de su intención en el encuentro. En este sentido, en la carta de respuesta, Baldoví admite su "sorpresa" en recibir la invitación a un encuentro "a puerta cerrada en un despacho del Palau de la Generalitat, sin orden del día ni propuestas sobre la mesa" y añade: "Seguramente su intención no es trabajar sino aparentar normalidad en una situación que no es normal".

Propuestas de Compromís

En cambio, Baldoví le propone "con luz y taquígrafos" acordar sobre una serie de políticas que van en la línea de lo que defiende Compromís, desde "la necesidad de limitar el precio de la vivienda declarando zonas tensionadas", a que la sanidad "ha de ser pública y no privada", se ponga en marcha una Unidad Valenciana de Emergencias o que se convoque la comisión de investigación de la dana en las Corts "y comparezcan las víctimas". "Siempre estaremos dispuestos a debatir, por eso, deje de huir de las Corts, devuelva la dignidad al parlamento con la salida de Mazón y demos respuesta a lo que necesita nuestra sociedad", sentencia Baldoví.

La posición de los valencianistas contrasta con la del PSPV que también ha sido citado al encuentro una hora antes. Fuentes del grupo parlamentario socialista aseguran que sí que acudirán por "institucionalidad" como, recuerdan, han hecho siempre que se les ha llamado. Ya ocurrió algo parecido ante la última citación de Mazón a los grupos cuando todavía era president, cuando los socialistas sí que se reunieron con él en las Corts mientras que Compromís decidió no acudir.