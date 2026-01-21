Vaivén
El Consell ficha en Bruselas para Presidencia
El Consell ha tirado de mercado internacional para engrosar su plantilla, en concreto, del procedente de la UE. El Ejecutivo autonómico ha logrado traerse de Bruselas, capital administrativa de la Unión Europea, tras casi 30 años, a su nuevo asesor para la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Presidencia. Es José Alberto López, quien ha sido oficialmente nombrado por el DOGV como nuevo asesor de asuntos generales del Ejecutivo autonómico dentro del área que encabeza José Luis Díez y que tiene, entre otras funciones, todo lo relacionado con la política comunitaria.
López cuenta con un currículum reseñable en todo lo relacionado con la política europea. De hecho, según señala su perfil de Linkedin, viene trabajando desde 1997 dentro de la Fundación Comunidad Valenciana en Bruselas donde ha ocupado numerosos cargos. El último y más destacado es el de 'policy officer' y responsable de las relaciones con el Comité de las Regiones. También ha asesorado a altos funcionarios en políticas de empleo y cohesión y ha participado en la cooperación con asociaciones y regiones europeas en programas de la UE.
A su experiencia laboral en Bruselas, donde previamente había sido corresponsal para Onda Cero y Antena 3, hay que sumar su formación académica donde destaca su formación en Derecho y Políticas en la Universitat de València, una estancia en la Escuela Diplomática de Madrid donde obtuvo un diploma en Estudios Europeos, un certificado en Relaciones Internacionales en el Instituto de Derecho Público de la Universidad de Tesalónica y un diploma en el Instituto de Periodismo Robert Schuman de Bruselas.
