Educación aumenta la financiación de la concertada y abre la puerta a reforzar las plantillas

La hoja de ruta de la consellera de Educación Carmen Ortí se mantiene firme en cerrar las brechas abiertas por su antecesor en el cargo, incluídas las de la concertada. En el Resort Mas Camarena de Bétera, la consellera compareció este miércoles en la undécima edición de 'Un café con la Educación', el foro organizado por la patronal Feceval (Federación de Centros de Enseñanza de Valencia). Ante un auditorio compuesto por titulares de centros y representantes de la comunidad educativa, Ortí lanzó una batería de anuncios que pretenden cerrar cicatrices financieras históricas y abrir una nueva etapa de "paz social".

El anuncio más esperado por los gestores de los centros llegó en materia de financiación directa. La consellera confirmó que la Generalitat Valenciana aplicará un incremento del 3% en los fondos destinados a sufragar los gastos de funcionamiento, el denominado módulo de "Otros Gastos", que entrará en vigor con la ejecución de los presupuestos de 2026. Esta medida, que afecta tanto a centros ordinarios como a los de Educación Especial, no es un hecho aislado: se acumula al incremento ya aplicado en 2025 (que fue del 3% y el 5% respectivamente). Para el sector, este movimiento supone el fin de una parálisis de quince años en los que este módulo permaneció congelado.

Alivio salarial y fin de los atrasos

La intervención de Carmen Ortí también puso el foco en las condiciones laborales de los docentes de la red concertada. En este sentido, la titular de Educación avanzó que el próximo mes de febrero se materializará el abono del incremento salarial del 2,5% correspondiente al ejercicio 2025, equiparando así la subida a la de los empleados públicos.

A este anuncio se sumó la confirmación de que la actualización de las tablas retributivas vinculadas al VII Convenio Colectivo está en su fase final de gestión. Ortí aseguró que se abonarán los atrasos pendientes con efectos retroactivos a enero de 2023. "Hablar de las condiciones de los docentes no es una opción, es un deber de entendimiento", subrayó la consellera, enfatizando que la dignificación del profesional es el pilar de la calidad del sistema educativo valenciano.

Compromiso con la Especial y la Formación Profesional

Uno de los puntos de inflexión de la jornada fue la "mano tendida" de la administración para revisar las plantillas. Ortí reconoció que la realidad de los centros de Educación Especial exige una "reflexión profunda" sobre su composición. El objetivo es adecuar la dotación de recursos humanos para garantizar una atención que cumpla con los estándares de equidad, abriendo una negociación inminente con patronales y sindicatos para ampliar el número de profesionales especializados.

En la misma línea, la Formación Profesional (FP) también recibió atención específica. Además del compromiso de estudiar mejoras en las plantillas de los ciclos concertados, la consellera destacó el incremento de la dotación horaria para la gestión de la Formación en los Centros de Trabajo (FCT). Los docentes de FP verán incrementada esa cifra con hasta seis horas adicionales, facilitando una gestión más eficiente de las prácticas en empresas.

El hito de la gratuidad 0-3 años

Ortí aprovechó el foro para reivindicar el impacto de la educación gratuita de 0 a 3 años, que calificó como un avance "histórico y transformador". Según las cifras de la Conselleria, la inversión de 163 millones de euros ha permitido duplicar la escolarización en esta etapa. Si en el curso 2023-24 apenas 21.000 menores accedían a la gratuidad, la previsión para el curso 2025-26 es alcanzar los 44.230 alumnos.

Esta medida ha sido especialmente celebrada por la red de centros autorizados, compuesta por más de 600 pequeñas empresas, que ven en la universalización una garantía de supervivencia y un motor clave para la conciliación familiar.

Las sombras: la brecha en infraestructuras

Pese al tono conciliador, la patronal no ocultó que aún quedan retos. El presidente de Feceval, Alberto Villanueva, si bien agradeció el "cambio de aires", puso el dedo en la llaga de las infraestructuras. Villanueva reclamó que la concertada no sea excluida de los planes de inversión para mantenimiento, climatización y accesibilidad. "No podemos afrontar la adecuación tecnológica de los centros si no tenemos el respaldo de la administración", señaló.

La jornada concluyó con un mensaje de convivencia. Carmen Ortí sentenció que "ambos modelos pueden y deben convivir", apostando por una gestión basada en la eficiencia y la libertad de las familias valencianas. La sensación general es que la enseñanza concertada ha recuperado un interlocutor válido con compromisos presupuestarios firmes sobre la mesa.