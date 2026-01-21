Examen MIR este sábado en València: lugar, hora y cambios de último minuto

El Ministerio de Sanidad celebra este sábado 24 de enero sus pruebas MIR (Médico Interno Residente), un examen clave para el futuro profesional de miles de graduados en Medicina que aspiran a acceder a una plaza de Formación Sanitaria Especializada. En la Comunitat Valenciana, València y Alicante serán las dos sedes oficiales en las que se llevará a cabo. Pero más concretamente, en la capital del Turia, el examen tendrá lugar en los Aularios Norte y Aularios Sur del Campus dels Tarongers de la Universitat de València.

Según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, esta convocatoria ofrece 12.366 plazas, repartidas entre Medicina, Enfermería y otras titulaciones sanitarias. En cuanto a las características de las pruebas, por el momento se mantienen las ya anunciadas en todo el territorio nacional, esto es, que el examen se adelanta a las 14 horas en lugar de a las 16; que el llamamiento de los aspirantes dará inicio a las 13:30; y que el número de preguntas (200 cuestiones tipo test, con cuatro opciones y una única respuesta correcta, además de 10 preguntas de reserva) así como la manera de evaluación (tres puntos por acierto, no penaliza si no se contesta y cada fallo descuenta un punto) se mantienen.

Esta modificación de horario, como ya se detalló el pasado verano, fue aprobada por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, donde se encuentran representadas todas las comunidades autónomas, y viene motivada por la agilización del proceso selectivo tomando como referencia los comunes retrasos en las anteriores convocatorias. Por todo ello, y como se prevé desde primera hora de la mañana una elevada afluencia de opositores en las proximidades del campus, es recomendable planificar con antelación el desplazamiento, especialmente en el caso de quienes tengan en mente realizarlo en vehículo privado.

Cómo llegar y dónde aparcar

En las inmediaciones de los Aularios Norte y Sur, donde los opositores se enfrentarán a la prueba de cuatro horas y media de duración, existen varias alternativas para estacionar, aunque no todas garantizan de una disponibilidad inmediata.

Dentro del propio campus se encuentran zonas de aparcamiento gratuito, pero es probable que se llenen rápidamente debido a la gran cantidad de personas que acuden en estos días de exámenes. Una de las opciones más próximas es la parcela de aparcamiento situada en la calle Serpis, aunque encontrar plaza puede resultar complicado si no se llega con suficiente margen de tiempo.

Mapa Campus Taronger UV

Otra alternativa es recurrir a aparcamientos privados de pago situados en los alrededores del campus, una opción más segura para quienes prefieran evitar imprevistos. La disponibilidad y las tarifas pueden consultarse a través de plataformas especializadas.

También es posible aparcar en la vía pública en calles cercanas como la Avenida dels Tarongers, donde funciona el sistema de zona azul u Ordenanza Reguladora de Aparcamiento (ORA), con limitación de tiempo y tarifas que suelen oscilar entre 0,30 y 1,10 euros por hora. Estas zonas son de pago en horario laboral, generalmente de lunes a viernes y los sábados por la mañana.

En definitiva y como recomendación general, se aconseja llegar con suficiente antelación o, en su defecto, optar por el transporte público, ya que el campus está bien conectado mediante las líneas de tranvía 3, 4 y 6, una opción cómoda y previsible en una jornada marcada por la puntualidad.

Por descontado, los aspirantes deberán acudir con la documentación requerida y el material permitido, tal y como marca la convocatoria oficial (DNI/pasaporte vigente, bolígrafos negros/azules y reloj analógico).