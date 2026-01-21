La Fundación "La Caixa" impulsa el futuro de cerca de 3.700 niños en situación de vulnerabilidad en Valencia

El programa, activo desde 2007, actúa allí donde la desigualdad golpea con más fuerza, para proporcionar servicios de refuerzo educativo, actividades de ocio y tiempo libre, acompañamiento psicosocial y apoyo a las familias, siempre a través de una extensa red de entidades sociales y en coordinación con los servicios públicos.

"La pobreza infantil no es solo una cuestión económica, sino también de oportunidades. Con CaixaProinfancia trabajamos para que ningún niño o niña vea limitado su futuro por el contexto en el que nace. Los resultados demuestran que un acompañamiento educativo y social sostenido en el tiempo marca una diferencia real en las trayectorias vitales de los menores más vulnerables", afirma el subdirector general de la Fundación "la Caixa", Marc Simón.

Los datos de impacto del programa confirman resultados positivos en términos de éxito educativo. El 84,7 % de los niños y niñas atendidos consigue graduarse al finalizar la ESO, una cifra 2,6 puntos porcentuales superior a la tasa media nacional. Además, la tasa de abandono escolar al finalizar la ESO entre los participantes del programa se sitúa en torno al 3,5 %.

Apoyo integral a las familias en situación de vulnerabilidad

El programa atiende a niños, niñas y adolescentes de más de 2.500 familias de Valencia que afrontan situaciones de vulnerabilidad. En el conjunto de la Comunitat Valenciana se ha atendido a 3.919 menores de 2.672 familias.

Más del 50% son familias monoparentales y más de la mitad de los padres y madres se encuentran en situación de desempleo, muchos de ellos sin recibir prestaciones de ayuda. Entre los padres y madres que forman parte del programa, una mayoría cuenta con un nivel educativo bajo o muy bajo.

Casi 43.000 familias han sido atendida por el programa en 2025 / Adrián Quiroga

Un ejemplo de esto es el caso de María, de origen algeriano, y sus dos hijas, Amina, de diez años, y Fátima, de veinte. María llegó a España hace más de doce años, con un proceso de integración muy difícil que incluso la llevó a vivir un tiempo en la calle. Con la llegada de sus hijas, la familia entró en el programa CaixaProinfancia a través de Save The Children en Valencia cuando Fátima tenía tres años, recibiendo apoyo básico y, posteriormente, participación en talleres familiares, refuerzo escolar, actividades de ocio y atención psicológica. Con el acompañamiento recibido, María fue ganando seguridad personal y herramientas para afrontar situaciones que afectaban al bienestar familiar. Hoy, su hija mayor, Fátima, sigue estudiando con el objetivo de cursar Enfermería y se ha formado como monitora de tiempo libre para ser un referente para otros menores.

Tanto María como sus hijas representan un caso destacado de superación: han sabido buscar apoyo, reforzar sus capacidades y reconstruir un proyecto vital más estable. "Estoy muy contenta y me siento más positiva. Amina ha mejorado en sus estudios y, sobre todo, en la relación con sus compañeros. En casa la veo mucho mejor, y también con sus amigos. Además, sé que los días que acude al refuerzo escolar de CaixaProinfancia con Save the Children no tengo que preocuparme por los deberes, porque los hace allí, y eso es una preocupación menos. Ella está contenta y habla mucho de los educadores. Elba le ha ayudado mucho. La conocimos cuando Fátima tenía tres años", afirma María.

Para mí, la educación es lo más importante, porque necesitan todo el apoyo del mundo para que terminen los estudios y consigan trabajo. Yo he vivido mal, y quiero que ellas vivan mejor que yo, y que tengan un futuro mejor que el mío. María — Madre de Amina y Fátima, atendida por CaixaProinfancia

Por ello, CaixaProinfancia no interviene únicamente con los menores, sino que actúa también sobre el entorno familiar, reforzando competencias parentales y facilitando recursos que contribuyen a mejorar la estabilidad y el bienestar del conjunto de la familia.

Acción social con impacto real

En un contexto de creciente desigualdad social —en el que uno de cada tres niños y niñas vive en riesgo de pobreza o exclusión social en España—, CaixaProinfancia refuerza su compromiso con la infancia como una inversión social de alto impacto. El programa ofrece ayudas y servicios que abarcan desde el refuerzo educativo y el acceso a actividades de ocio y tiempo libre, hasta la atención psicoterapéutica individual y familiar, el apoyo educativo a las familias, cuya implicación resulta determinante en el rendimiento académico de los menores, y el equipamiento escolar y la cobertura de necesidades básicas.

“Después de casi 20 años de implementación del programa CaixaProinfancia por parte de nuestra entidad podemos afirmar que no solo asegura el presente de la infancia en situación de vulnerabilidad, hace posible que tengan un futuro. El programa CaixaProinfancia es una red de seguridad que permite abordar las situaciones de vulnerabilidad de la infancia combatiéndolas de manera sostenida y efectiva a través de sus servicios y bienes (mejora del rendimiento académico a través del refuerzo educativo, apoyo familiar, ayuda psicológica, ocio seguro, etc)", asegura Rodrigo Hernández, director territorial de fundación Save the Children en Comunitat Valenciana.

El director regional recalca que "el programa apuesta decididamente por el trabajo en red entre entidades, administraciones, familia, etc, poniendo a la infancia en el centro y coordinándose los diferentes agentes alrededor para garantizar un impacto positivo, efectivo y sostenible. Por último el programa no es una suma de acciones meramente asistenciales, ofrece un modelo de intervención integral trasformador que evita la trasmisión intergeneracional de la pobreza de manera equitativa”

CaixaProinfancia actúa sobre los factores que condicionan el desarrollo infantil en contextos de vulnerabilidad, como la falta de autoestima y seguridad emocional o las carencias en alimentación, higiene y salud visual o auditiva, que inciden directamente en el bienestar y el aprendizaje. Todo ello con una intervención integral orientada a garantizar la igualdad de oportunidades desde los primeros años de vida y evitar que el origen social determine el futuro de las personas.

El programa está presente en todas las Comunidades Autónomas y en las dos ciudades autónomas, con actuación en 155 municipios a través de una red de 475 entidades sociales, y cuenta con un presupuesto anual de cerca de 82 millones de euros.

En 2025, el programa ha acompañado a cerca de 67.000 niños, niñas y adolescentes de casi 43.000 familias en situación de vulnerabilidad de toda España, con el objetivo de romper el círculo de la pobreza desde la infancia y ampliar sus oportunidades de desarrollo educativo y personal.