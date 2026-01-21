Vaivén
La Guía de Turismo de la Comunitat Valenciana 2026 llega a Fitur
El ejemplar recoge las mejores alternativas turísticas de las provincias de Valencia, Castellón y Alicante
También ha viajado hasta la feria de turismo la guía de los '55 Mejores Restaurantes de la C. Valenciana'
La Guía de Turismo de la Comunitat Valenciana 2026, elaborada por las cabeceras de Prensa Ibérica en el territorio valenciano Levante-EMV, Información y El Periódico Mediterráneo, ya está en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Madrid del 21 al 25 de enero.
El territorio valenciano cuenta con un sinfín de propuestas para disfrutar del ocio y del tiempo libre en cualquier momento del año. Fiestas tradicionales, una gastronomía diversa y reconocida, espacios naturales, experiencias deportivas y conciertos para todos los gustos forman parte de una oferta inagotable.
Es por ello que, cada año, Levante-EMV, Información y El Periódico Mediterráneo elaboran su propia Guía de Turismo de la Comunitat Valenciana 2026, en la que a lo largo de sus 140 páginas hace un repaso de las mejores alternativas turísticas de las provincias de Valencia, Castellón y Alicante. Los ejemplares se pueden encontrar en el stand de la Comunitat Valenciana, en la cabecera del Pabellón 7.
El próximo domingo 25 de enero los lectores de las tres cabeceras podrán conseguir la Guía de Turismo de la Comunitat Valenciana 2026 de manera gratuita junto con el ejemplar del día.
Los 55 mejores restaurantes
También ha viajado hasta Fitur la guía de los '55 Mejores Restaurantes de la C. Valenciana', un proyecto conjunto de Levante-EMV, Información y El Periódico Mediterráneo que recoge, a lo largo de 160 páginas a todo color, un ránking con los mejores 55 restaurantes de la Comunitat Valenciana, según el crítico gastronómico de este periódico, Santos Ruiz. Además, cuenta con un espacio dedicado a las jóvenes promesas de la cocina valenciana, a la trayectoria culinaria, y a los ‘55 vinos imprescindibles’, elegidos minuciosamente por Vicente Morcillo.
