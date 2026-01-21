La Guía de Turismo de la Comunitat Valenciana 2026 llega a Fitur

La Guía de Turismo de la Comunitat Valenciana 2026, elaborada por las cabeceras de Prensa Ibérica en el territorio valenciano Levante-EMV, Información y El Periódico Mediterráneo, ya está en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Madrid del 21 al 25 de enero.

El territorio valenciano cuenta con un sinfín de propuestas para disfrutar del ocio y del tiempo libre en cualquier momento del año. Fiestas tradicionales, una gastronomía diversa y reconocida, espacios naturales, experiencias deportivas y conciertos para todos los gustos forman parte de una oferta inagotable.

Es por ello que, cada año, Levante-EMV, Información y El Periódico Mediterráneo elaboran su propia Guía de Turismo de la Comunitat Valenciana 2026, en la que a lo largo de sus 140 páginas hace un repaso de las mejores alternativas turísticas de las provincias de Valencia, Castellón y Alicante. Los ejemplares se pueden encontrar en el stand de la Comunitat Valenciana, en la cabecera del Pabellón 7.

Las guías de Turismo y de 55 Mejores Restaurantes en Fitur 2026. / Levante-EMV

El próximo domingo 25 de enero los lectores de las tres cabeceras podrán conseguir la Guía de Turismo de la Comunitat Valenciana 2026 de manera gratuita junto con el ejemplar del día.

Los 55 mejores restaurantes