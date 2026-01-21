El humorista gráfico Xipell presenta su última novela en París con Ximo Puig

El humorista gráfico y novelista de Castelló Joan Montañés 'Xipell', presenta el 5 de febrero en París su última novela, 'El viaje circular' (AdN ediciones). Será en el Colegio de España en París, a las 20 horas. La decisión tiene miga: Xipell ha presentado la obra en Tírig, Onda o Vinaròs, entre otras, reproduciendo el itinerario que el protagonista realiza en la novela por las comarcas de Castelló, y este proceso culmina con la presentación en París. Un retorno simbólico que emula el viaje del propio protagonista de la novela.

El acto será presentado por el 'expresident' Ximo Puig, residente en París como embajador y representante permanente de España ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y contará también con la presencia de Miquel Iceta, embajador delegado permanente de España ante la UNESCO en París.

En la presentación, organizada con la colaboración de la Fundación Caja Castellón y el Colegio de España en París, el autor mantendrá un coloquio moderado por Alfredo Llopico. La novela cuenta la historia de Jean-Claude Chigot, un geógrafo francés que recorre el planeta con el objetivo de localizar el «auténtico centro del mundo», un objetivo que le lleva a Castelló.

Noticias relacionadas

Xipell lleva más de treinta años como viñetista de tiras de humor político y como cronista cultural en diversos medios de la Comunitat Valenciana, entre ellos Levante-EMV o El Periódico Mediterráneo.