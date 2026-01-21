Vaivén
El humorista gráfico Xipell presenta su última novela en París con Ximo Puig
El cronista recrea un viaje que lleva por las comarcas de Castelló y la capital francesa
El humorista gráfico y novelista de Castelló Joan Montañés 'Xipell', presenta el 5 de febrero en París su última novela, 'El viaje circular' (AdN ediciones). Será en el Colegio de España en París, a las 20 horas. La decisión tiene miga: Xipell ha presentado la obra en Tírig, Onda o Vinaròs, entre otras, reproduciendo el itinerario que el protagonista realiza en la novela por las comarcas de Castelló, y este proceso culmina con la presentación en París. Un retorno simbólico que emula el viaje del propio protagonista de la novela.
El acto será presentado por el 'expresident' Ximo Puig, residente en París como embajador y representante permanente de España ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y contará también con la presencia de Miquel Iceta, embajador delegado permanente de España ante la UNESCO en París.
En la presentación, organizada con la colaboración de la Fundación Caja Castellón y el Colegio de España en París, el autor mantendrá un coloquio moderado por Alfredo Llopico. La novela cuenta la historia de Jean-Claude Chigot, un geógrafo francés que recorre el planeta con el objetivo de localizar el «auténtico centro del mundo», un objetivo que le lleva a Castelló.
Xipell lleva más de treinta años como viñetista de tiras de humor político y como cronista cultural en diversos medios de la Comunitat Valenciana, entre ellos Levante-EMV o El Periódico Mediterráneo.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet empieza a activar los avisos meteorológicos en Valencia por la inminente llegada de la borrasca Harry
- La Aemet emite una nota especial por el temporal de lluvia y viento que llega a Valencia: podrían caer entre 100 y 200 litros por metro cuadrado
- Los meteorólogos avisan y la Aemet confirma lo que llega a la C. Valenciana: temporal de nieve, lluvia y mala mar durante varios días
- Los meteorólogos anuncian 'llevantà' en Valencia y la Aemet, crecidas de ríos e inundaciones: 'Puede haber daños en los paseos marítimos
- Alfonso Novo (gerente de FGV): 'Hay pueblos donde el metro pasa cada 40 minutos y el máximo deben ser 20
- La burbuja del alquiler ya expulsa a los universitarios de València: “Me planteo dejar la carrera”
- El jefe de gabinete de Mazón contactó con la exconsellera Pradas trece días antes de que el expresidente dimitiera
- El Pla de Quart, más de mil campos de fútbol y punto de partida de los parques inundables