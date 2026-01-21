Llorca convoca a los síndics a una reunión en el Palau en busca de la "normalidad democrática"

Primer gesto del prometido "diálogo" que ofreció Juanfran Pérez Llorca durante su investidura. El president de la Generalitat ha convocado a los síndics de los grupos parlamentarios en las Corts a una reunión en el Palau el próximo martes 27 de enero. Lo ha hecho a través de una carta enviada el martes por la tarde y que ha llegado a los portavoces de PSPV, PPCV, Vox y Compromís a quienes les emplaza a "formar parte de la normalidad democrática" para poder lograr "el máximo consenso posible respecto a los grandes asuntos que necesita la ciudadanía de la Comunitat Valenciana".

En la carta, Llorca recuerda que el 27 de noviembre, durante el debate de investidura, "ofrecí a todos los grupos políticos diálogo para asegurar la estabilidad y la gobernabilidad de nuestras instituciones", un ofrecimiento que tendrá (en caso de confirmarse la asistencia) justo dos meses después su primera imagen materializada en forma de reunión entre los representantes parlamentarios de los partidos políticos y el máximo representante de la Generalitat.

El jefe del Consell expone que una vez ha tomado posesión del cargo les convoca a mantener una "reunión de trabajo" para "recoger sus aportaciones y mejoras respecto a las iniciativas y propuestas que presenté a lo largo del debate", en referencia al que acabó con su investidura con el apoyo de Vox y del PPCV, "así como escuchar aquellos otras que el grupo considere oportunas". Asimismo, les emplaza a que consideren "esta iniciativa tan importante y necesaria" y les reclama "formar parte de la normalidad democrática que nos exigen alicantinos, castellonenses y valencianos".

Pedro Sánchez en su reunión con Pérez Llorca en Moncloa el 17 de diciembre / Levante-EMV

La cita será la primera reunión entre Llorca al frente del Gobierno valenciano y la oposición. Serán encuentros individuales entre el president y el síndic de cada grupo, de manera separada, con alrededor de una hora prevista para cada uno. En este sentido, el PSPV está citado a las 10 de la mañana y Compromís a las 11. La convocatoria es a portavoces parlamentarios por lo que en el caso de los socialistas quien está citado es José Muñoz y no la líder del PSPV, Diana Morant.

Financiación y entes estatutarios

La convocatoria llega en una semana de relativa tregua política ante el accidente ferroviario en Córdoba y dos días después de que se anulara por esta tragedia la reunión que tenían prevista Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo celebrar el lunes en la Moncloa, a la que acudió Llorca el 17 de diciembre. También se produce dos semanas después de la presentación del nuevo modelo de financiación por parte del Gobierno central. Es más, la presentación de este modelo ha llevado a los socialistas valencianos, en boca de Morant, a ofrecer un encuentro explicativo con Llorca para que muestre su apoyo.

En este sentido, es más que probable que el respaldo (o no) a esta iniciativa sea uno de los asuntos que se traten en la reunión. También podrían formar parte de ella la renovación de los órganos estatutarios (el Consell Valencià de Cultura, el Consell Jurídic Consultiu o la Sindicatura de Comptes, entre otros) que ha reclamado Llorca así como la exigencia por parte de los socialistas de recuperar su representación en la Mesa de las Corts.