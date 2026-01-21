Críticas de los sindicatos por las nuevas Urgencias 24 horas: poca negociación y falta de personal

Los sindicatos se muestran críticos con la Conselleria de Sanidad a la hora de negociar el borrador de la orden para poner en marcha los nuevos Centros de Atención Urgente 24 horas (CAU 24H), como muestra de oposición a las formas -por la falta de negociación del documento- y de preocupación por el fondo; tienen dudas sobre el personal para dotar dichos centros, básicamente de dónde saldrá. En principio, el departamento de Marciano Gómez no contempla una ampliación de plantilla, en base al documento al que ha tenido acceso Levante-EMV, sino que recurrirá a los médicos de los centros de salud y de Urgencias; es decir, amplía el servicio con el mismo personal facultativo.

"La posibilidad de recurrir al personal de otras unidades para cubrir ausencias o picos de actividad en los CAU 24H puede provocar una desestabilización de equipos ya tensionados -, defienden desde CCOO, a través de un comunicado-. No se puede construir un nuevo recurso vaciando otros porque eso supone descapitalizar servicios existentes y generar una carga adicional estructural".

Dudas y críticas similares trasladan desde UGT, sindicato que ha solicitado una mesa técnica para debatir un documento que "presenta multitud de dudas y errores". Eva Plana de UGT también crítica la inexistencia de un informe económico y de viabilidad de la medida; Gómez ha criticado a García por emprender planes sin él o su ausencia le sirvió para proponer la nulidad de las 35 horas acordadas por el Botànic. Plana incide en la configuración de las plantillas de estos centros: "¿De dónde se sacarán los recursos?, ¿dónde queda pediatría?, ¿tendrán plazas estructurales?", se pregunta. Por eso, exige la "respuesta a estas dudas para no crear malestar e incertidumbre entre profesionales y pacientes".

Desde Intersindical, en palabras de Marga Almajano, señala la falta de negociación y trasparencia de la orden, un asunto que ha pasado de integrarse en el orden del día, a ser un tema únicamente informativo. "Creo que deberíamos habernos levantado todos en este punto ante la actitud de Conselleria -, ha explicado, a la vez que apunta que la decisión estuvo sobre la mesa- porque es un cambio total del nivel organizativo del personal y, al no poder debatirlo, se nos menosprecia mucho".

Déficit de profesionales

Una realidad evidente es el déficit de médicos. No hay facultativos suficientes para cubrir toda la demanda de la sanidad pública valenciana, que acumula más de 600 vacantes, según el último dato oficial de Sanidad. Y, de hecho, la bolsa de médicos de Medicina Familiar -con la que se deberían dotar estos centros- están casi vacías desde hace años. Esta circunstancia, unida a las dificultades de ampliar el presupuesto sanitario sin la nueva financiación autonómica, obliga a los responsables de Sanidad a hacer malabarismos para poner en marcha una medida que, por su planteamiento en sí mismo, se atisba beneficiosa para la ciudadanía.

19 centros

La medida pretende convertirse en uno de los pilares estratégicos de la Conselleria de Sanidad para lo que resta de legislatura. Tanto es así que fue el principal anuncio sanitario del president Juanfran Pérez Llorca durante su discurso de investidura en las Corts Valencianes. De hecho, según ha ido avanzando la Conselleria se prevé que empiecen a funcionar a lo largo del año 2026. "Se ofrecerá a la población una atención a la urgencia más completa, más accesible y de máxima calidad -, ha defendido Sanidad con un comunicado-. Son una innovación estructural clave en el modelo de atención urgente".

La sala de espera de Urgencias de La Fe, llena en pleno pico de gripe. / Germán Caballero

En este comunicado, la Generalitat ha confirmado este martes que serán 19 los centros que se pondrán en marcha, la misma cifra estimada el martes por este periódico. Algunos de estos puntos, al menos siete, son de fácil puesta en marcha porque, como explicaba este periódico el martes, la orden establece la conversión de los siete actuales Puntos de Asistencia Sanitaria (PAS) en CAU 24H, por lo que Sanidad solo debe esperar a la aprobación de la orden y a la reorganización del personal para ampliar su horario en 35 horas semanales; en la actualidad abren de 15 horas a ocho de la mañana de lunes a sábado y todo el día durante domingos o festivos. Con la conversión de los siete PAS mencionada anteriormente, Sanidad abrirá otros en los 12 municipios valencianos restantes con una población mayor a 50.000 personas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) , y que, por tanto, deberán contar con un punto 24 horas.

Todos estos espacios contarán con tecnología de última generación como servicios de radiología digital con inteligencia artificial y analítica básica, que permitirán dar un "diagnóstico con mayor rapidez a los pacientes y evitar derivaciones a urgencias de los hospitales para hacer radiografías o analíticas de sangre u orina".