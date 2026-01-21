Pérez Llorca y Ayuso sellan la cooperación de datos turísticos para atraer más perfiles

Los madrileños son uno de los principales mercados internos de la Comunidad Valenciana y para no perder sinergias las comunidades de Madrid y Comunidad Valenciana han firmado un protocolo para intercambiar datos turísticos.

Dentro del marco de Fitur, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado el objetivo de crear un eje nacional de inteligencia turística para “conocer mejor a las personas que vienen a visitarnos y ser más efectivos en nuestra política en esta materia”.

El protocolo de cooperación en innovación, inteligencia de datos, desarrollo de proyectos y formación en materia turística es un acuerdo para trabajar de forma conjunta con el liderazgo técnico del Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (Invat-tur) y los hubs madrileños. De esta manera, ambos equipos técnicos desarrollarán proyectos piloto que refuercen los destinos turísticos y potenciar la marca España en el mundo.

El convenio va a potenciar el uso de la inteligencia artificial con el objetivo de anticipar comportamientos y establecer perfiles de visitantes lo que permitirá planificar y tomar decisiones estratégicas para adaptar la oferta en un contexto de experiencias personalizadas para cada visitante, según señalan desde Presidencia.

“Servirá para compartir experiencias con los grandes valores turísticos de la Comunidad de Madrid como el cultural o los eventos con los que aporta nuestra tierra como la costa, el interior o la gastronomía”. Al respecto, Pérez Llorca ha asegurado que “la buena conectividad entre Madrid y la Comunidad Valenciana facilita la apertura de nuevas rutas para que el turismo internacional que visita la comunidad madrileña pueda conocer nuestros atractivos turísticos”.

Llorca ha resaltado la importancia del sector turístico en la Comunidad Valenciana, una industria que genera el 19 % del PIB regional, 385.000 puestos de trabajo y que recibió 30 millones de turistas, de los que 12,5 millones fueron internacionales.

Mercado preferente

La región de Madrid es el principal mercado emisor hacia la Comunidad con alrededor de cinco millones de madrileños, el 20 % del total de turistas nacionales, que llegan a nuestro territorio.

El jefe del Consell también ha puesto en valor que este acuerdo representa el compromiso de dos territorios que “entienden muy bien lo que quieren los ciudadanos como pagar menos impuestos, tener más oportunidades y mejor calidad de vida”, al tiempo que ha remarcado la aportación de ambas comunidades “al empleo y la riqueza de nuestro país”.