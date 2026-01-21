Pérez Llorca rechaza polemizar sobre la tragedia de Adamuz pero asegura que el Estado no ha cumplido más de la mitad de mejoras ferroviarias en la C.Valenciana

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado este miércoles que en la Comunitat Valenciana no se han cumplido más de la mitad de las previsiones de las mejoras ferroviarias. Pérez Llorca ha respondido así sobre si se van a pedir revisiones ferroviarias en la Comunitat valenciana, a preguntas de los medios durante la presentación del Día de la Comunitat Valenciana en la Feria Internacional de Turismo.

"Sobre el mantenimiento ferroviario, no voy a especular. Yo he de entender y quiero creer que se hace un trabajo de mantenimiento y revisión todos los días y que no se tiene que esperar a que haya un trágico accidente para determinar ciertas decisiones. En el caso de la Comunitat Valenciana, más de la mitad de las previsiones en mejoras en nuestra red ferroviaria no se han cumplido", ha sostenido.

Preguntado si son adecuadas las explicaciones sobre el accidente ferroviario en Adamuz, ha recordado que sabe lo que es sufrir una tragedia y sabe lo que se debe hacer.

"Lo que no se tenía que haber hecho nunca es politizarlo. Recuerdo los primeros días de la dana, la cantidad de bulos, de mentiras y de manipulaciones, pero insisto en que yo no voy a polarizar esta cuestión. Hemos sufrido mucho los valencianos en la polarización y yo no voy a contribuir", ha manifestado para sentenciar: "No van a encontrar al president de la Generalitat y a su gobierno en este tipo de hacer política".

Ha apuntado que "ahora toca acabar la investigación, identificar a todas las víctimas, ponerse a disposición de todas las familias afectadas y después ya habrá momento para dar las explicaciones oportunas que se tendrán que dar".

Sobre si se va a pedir que se revisen las infraestructuras ferroviarias en la Comunitat, ha señalado que se hablaba de reducir la velocidad y "eso nos lo tendrán que explicar cuando llegue el momento".

"Hacía dos meses hablaban de que quería aumentarse la velocidad, ahora que hay que reducirla. Yo lo que sí que creo -ha añadido- es que cuando se presupuestan inversiones, que cuando se anuncian planes de mejora ferroviaria, se tiene que cumplir".

Pérez Llorca ha reivindicado que "aquellos compromisos que se adquirieron en la Comunitat Valenciana, se lleven a término y que ese 43 % en ejecución ferroviaria se mejore, especialmente la red de Cercanías de la de la ciudad de València".

Sin inversión en la costa, según Llorca

Además, le presidente de la Generalitat también ha aprovechado para criticar la "inacción" del Gobierno de España respecto a las actuaciones en la costa valenciana al que ha acusado de ignorar las peticiones de mejora: "llevamos tiempo reivindicando al Gobierno de España que hay que asegurar el estado de esas playa pero no lo hace". Con estas declaraciones, Llorca ha hecho hincapié en cómo el temporal Harry ha afectado al litoral valenciano.

Durante las últimas 24 horas, el fuerte oleaje he engullido literalmente la playa en algunos puntos y ha obligado a desalojar a varias familias en Tavernes de la Valldigna