Personas o máquinas

No es la primera vez que hablo de esto pero no dejo de considerarlo necesario. Cuando la población poco entendida mira las previsiones del tiempo automáticas comete algunos errores que vale la pena corregir. Siempre me he mostrado contrario a estas previsiones automáticas y he sido partidario de las previsiones comentadas por escrito o de forma oral por personas entendidas. No es puro corporativismo, es puro sentido común. No obstante, como si no puedes con tu enemigo debes unirte a él, creo que al menos deberíamos explicar a los legos en meteorología cómo interpretar esas previsiones automáticas llenas de dibujitos de soles, nubes, lluvia y rayos, de porcentajes, de temperaturas previstas y de cotas de nieve.

Lo primero que deberían saber es que todas las previsiones son dinámicas y no estáticas. Es decir, si uno mira la previsión para mañana es muy probable que cambie poco en las siguientes horas y puede ser bastante fiable. Conforme para más plazo se mire una previsión, nunca más de siete días, por favor, la previsión es dinámica y cambia porque los mapas y datos matemáticos que los originan son muy diferentes y cada pocas horas la previsión puede cambiar.

Si uno quiere saber qué tiempo hará dentro de siete días, algo no aconsejable, debe mirar todos los días esa previsión automática y verá cómo va cambiando mucho al principio y poco al final, cuando las posibles opciones de la evolución del tiempo van convergiendo.

Con el tema de los famosos porcentajes de probabilidad de lluvia, como los que aparecen en la imagen adjunta, es con el que hay que ser más cuidadoso. Esos porcentajes indican la posibilidad de que llueva algo, un 100% no tiene por qué querer decir que va a llover mucho y un 5% no quiere decir necesariamente que va a llover poco, sino que las posibilidades de que llueva son escasas. Una persona entendida pronosticaría posibles chubascos débiles si en el mediterráneo ese porcentaje del 100% viene con vientos del oeste en la previsión automática.

Por otro lado, un porcentaje alto de posibilidad de lluvia para el día siguiente es fiable y uno alto para muchos días es, en realidad, más bajo de lo que parece.

Con las cotas de nieve provinciales se cometen varios errores de interpretación. En provincias litorales con interiores montañosos una cota de nieve provincial no es homogénea para toda la provincia sino que será más alta en el litoral y más baja en el interior. Por otro lado, si el porcentaje de probabilidad de precipitación es bajo, poco importa lo que marque esa cota de nieve.

Por otro lado, depende mucho de la actividad al aire libre que tenga prevista y de la sensibilidad y la percepción de cada uno de las condiciones del tiempo la forma de interpretar. En definitiva, si quieren un consejo, escuchen, lean y vean a las personas que hacen previsiones del tiempo.