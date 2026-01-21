Circulación
Un accidente en l'Alcudia y un camión averiado en la V-30, principales atascos en Valencia
La A-35 y la V-30 con las principales carreteras afectadas durante este miércoles por la mañana
Cercanías ha notificado una avería en la Línea C1
Un accidente en l'Alcudia de Crespins, en la comarca de la Costera, y un camión averiado en la V-30 producen los principales atascos del tráficoen la provincia de Valencia en la mañana de este miércoles, según informa la Dirección General de Tráfico.
Dos complicaciones
El primer alcance se ha producido en la carretera A-35 en el kilómetro 40.335 en l'Alcudia de Crespins, justo en la salida con la A-7 y en sentido València. La carretera A-35 se ha visto afectada por el estrechamiento de carriles con cinco kilómetros de atascos.
Por otro lado, en la V-30 también ha habido complicaciones en el tráfico según la DGT. Desde Quart de Poblet hasta el Forn d'Alcedo ha habido otros cinco kilómetros de retenciones, con el carril derecho cerrado en sentido A-7 por un camión averiado.
Red de Cercanías
La red de Cercanías también se ha visto afectada esta mañana de miércoles a causa de una avería en la Línea C1. Un tren con salida prevista a las 07:35h de la estación de Gandía con destino Vlc Nord, se ha detenido entre Sueca y Sollana. Una vez la avería se ha solucionado, ya circula con normalidad.
