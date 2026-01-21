Un tren de Ouigo Madrid-Valencia sufre dos paradas y acumula una hora de retraso

Un tren de alta velocidad de la compañía Ouigo que cubre la ruta Madrid-Valencia ha permanecido detenido en el municipio de Seseña (Toledo). Algunos pasajeros han informado a Levante-EMV que, antes de detenerse en esta localidad, el convoy ya acumulaba retraso debido a que había estado estacionado durante un tiempo en la salida desde Madrid.

Una pasajera ha explicado a nuestro diario que, según la información facilitada por megafonía, el tren permanecía detenido por motivos de circulación y que las puertas iban a permanecer cerradas por razones de seguridad. Tal como ha relatado, la primera parada se ha producido en Madrid, donde el convoy ha estado detenido alrededor de 20 minutos, mientras que la segunda detención, ya en Seseña, se ha prolongado durante unos diez minutos. En estos momentos, el tren ha retomado la marcha, aunque circula con aproximadamente una hora de retraso, y el personal a bordo ha informado a los viajeros de que la llegada a València está prevista para las 20:42 horas.

Además, la pasajera ha trasladado la sensación de incertidumbre vivida por los afectados durante la incidencia, ya que en un momento dado comenzó a sonar un pitido y el tren realizó un movimiento extraño, avanzando unos metros para después retroceder, lo que incrementó la preocupación entre los viajeros mientras permanecían detenidos.

Adif comunica que reduce la velocudad en algunos tramos

Esto ocurre después de que Adif comunicara su decisión de reducir de forma temporal la velocidad máxima permitida en varios tramos de la línea de alta velocidad. Fuentes de la operadora señalan que la medida responde a precauciones adoptadas por posibles movimientos laterales detectados por los maquinistas en la vía, aunque subrayan que no hay incidencias de seguridad que pongan en riesgo a los pasajeros.

Llegada de un tren de Ouigo a la estación Joaquín Sorolla. / Loyola Pérez de Villegas