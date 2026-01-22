Adif mantiene las limitaciones de velocidad en la línea del AVE Madrid-València

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) mantiene la restricciones de velocidad en varios puntos de la línea de alta velocidad Madrid-València. Tal como ha confirmado desde el responsable de la red ferroviaria española, la línea mantiene 4 puntos de velocidad limitada a 160 kilómetros hora (activos desde ayer) y 5 más de 200 kilómetros hora en varios puntos concretos del trazado.

Tal como confirmaron ayer fuentes de Adif, varios maquinistas reportaron incidencias en al menos cuatro puntos de la línea y por protocolo se decidió aplicar una restricción de velocidad a 160 kilómetros hora hasta que los técnicos de control y revisión de la infraestructura pudieran revisar de madrugada el estado real de las vías con los convoyes auscultadores.

Por el momento, y pese a que en principio estaba previsto recuperar la velocidad habitual, Adif ha decidido mantener las restricciones tras recibir nuevo reportes de maquinistas sobre vibraciones en la línea.

Los puntos donde se ha limitado la velocidad a 160 kilómetros

Siguen activos por tanto los límites de velocidad a 160 kilómetros por hora en la aguja de Vilarrubia de Santiago (Toledo). Ese mismo límite de 160 km/h se ha impuesto en el punto kilométrico 292 de la vía 2 entre Minglanilla (Cuenca) y Caudete de las Fuentes (Valencia), en un tramo de un kilómetro. Asimismo, se ha limitado a 200 km/h la velocidad en un tramo de 700 metros del kilómetro 222 de la vía 2 entre Cuenca y Monteagudo de las Salinas.

Retrasos y quejas de los pasajeros

Estas limitaciones que obligaron a maniobras constantes de aceleración y desaceleración provocaron un efecto cascada en el tráfico de la línea con retrasos medios de 30 minutos en la mayoría de trenes. Algunos trenes además experimentaron problemas por el efecto acumulativo de estos retrasos y, como en el caso de un convoy de Ouigo, permanecieron parados a la espera de recuperar la marcha.