Del astroturismo a la gastronomía: La Diputación de Valencia promociona la riqueza de los pueblos en Fitur

La Diputación de València ha llevado este jueves a la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR) una nueva campaña que tiene como lema "Te falta pueblo. Valencia desde dentro" . Coincidiendo con el Día de la Provincia, el presidente de la corporación, Vicent Mompó, y el diputado de Turismo, Pedro Cuesta, han avanzado las claves de la estrategia turística de la institución de cara al 2026, en un acto que ha tenido lugar en la plaza Central del Pabellón 7 de IFEMA. La corporación ha querido poner en el centro de la estrategia turística anual a los pueblos de la provincia y el encanto particular que ofrecen al visitante.

El objetivo es, informan fuentes de la corporación provincial, "reforzar el valor cualitativo que los pueblos aportan a la vida actual, esa autenticidad que busca hoy el turista y que difícilmente encuentra en otro lugar". “Nuestro lema de este año va dirigido a quienes visitan Valencia, pero también a quienes vivimos aquí y, muchas veces, desconocemos la riqueza inmensa de nuestros propios municipios”, destaca el presidente de la Diputación, Vicent Mompó.

En la misma línea, el diputado de Turismo, Pedro Cuesta, ha subrayado que lo que “pretendemos es invitar al turista a conocer la provincia de Valencia más allá de lo evidente, a adentrarse en la vida de nuestros pueblos, en nuestra identidad, con nuestras tradiciones, nuestra gastronomía y nuestra forma de acoger a los visitantes”. Vicent Mompó y Pedro Cuesta han explicado las principales novedades que forman la estrategia turística para el presente curso, entre las que destacan proyectos relacionados con la inteligencia y la sostenibilidad turística, el hermanamiento entre los municipios de costa e interior, la puesta en valor de las casas regionales de Valencia como embajadoras turísticas de la provincia, y las nuevas propuestas de astroturismo.

Además, la Diputación ha presentado en Fitur el Catálogo de Experiencias Turísticas 2026, que recoge más de 200 experiencias para disfrutar de la provincia haciendo turismo cultural, turismo activo-deportivo, gastronomía y enoturismo. “Son experiencias pensadas para vivir la provincia de Valencia, no solo para visitarla”, ha remarcado Pedro Cuesta. Según ha manifestado Vicent Mompó, “se trata, en definitiva, de posicionar nuestros destinos como espacios sostenibles, inteligentes y de calidad. Apostamos por un turismo que genera oportunidades económicas, pero que al mismo tiempo cuida el territorio, respeta a quienes lo habitan y mejora, de forma real, la experiencia de quienes nos visitan. Porque solo desde ese equilibrio es posible un turismo con futuro”.

Principales novedades

Entre los nuevos proyectos que el área de Turismo va a poner en marcha, destacan dos relacionados con el turismo inteligente y sostenible. Por un lado, el denominado Hub Inteligente Territorial de Sostenibilidad Turística, que se ubicará en la esquina del Teatro Principal de Valencia. “Será un espacio innovador, basado en experiencias, que integra los recursos de toda la provincia y los presenta de manera comprensible, accesible y atractiva. Un lugar donde, en pocos minutos, cualquier visitante podrá recorrer la provincia a través de contenidos digitales, pantallas interactivas y experiencias inmersivas que conectan tecnología, territorio y emoción”, ha detallado Mompó.

Por otro lado, se encuentra el Plan Director DTI, un documento estratégico que establece la hoja de ruta para la transformación de la provincia de Valencia en Destino Turístico Inteligente a través de la gobernanza, la innovación, la sostenibilidad, la digitalización y la accesibilidad. El objetivo es diseñar un conjunto de programas que impulsen la transición de los municipios y mancomunidades de la provincia hacia el modelo de turismo inteligente.

Además, se ha creado el Observatorio Provincial de Movilidad Turística de València, una herramienta estratégica para la planificación, gestión y evaluación de las políticas turísticas de la Diputació de València. Su actividad permitirá disponer de datos objetivos y actualizados sobre flujos de visitantes, patrones de movilidad y comportamiento turístico, facilitando la toma de decisiones basadas en datos.

En cuanto al impulso del astroturismo en el interior, hay que señalar el nacimiento de Valencia Turismo de Estrellas, la nueva marca que posiciona a la provincia como referente en astroturismo sostenible. Es toda una apuesta estratégica por los cielos limpios del interior de la provincia y por un modelo de turismo responsable, sostenible y desestacionalizado. “Es el punto de partida de una línea de acciones orientadas a poner en valor uno de nuestros grandes recursos naturales: la excepcional calidad del cielo nocturno”, ha expresado el presidente provincial.

En esta primera fase, la marca se apoya en dos territorios reconocidos como algunos de los cielos más limpios de España: el Alto Turia, y Tierra Bobal. Bajo el lema ‘Unidos bajo un mismo cielo’, integramos la observación astronómica en una experiencia completa de turismo rural y de naturaleza, combinando senderismo, espacios naturales protegidos, enoturismo, gastronomía local y patrimonio cultural, junto a actividades guiadas como miradores Starlight, circuitos nocturnos, talleres y noches de estrellas con telescopios.

Por último, cabe destacar el proyecto ‘Agermanaments Turístics de Costa e Interior”, con el fin de “fomentar el hermanamiento entre municipios de costa e interior de nuestra provincia con el fin de que desarrollen acciones conjuntas de promoción, comunicación y presencia en eventos, poniendo en valor así la diversidad y complementariedad de nuestro territorio”, ha explicado Cuesta. Se trata de una convocatoria para promover intercambios entre municipios, que supondrán el encuentro de dos municipios (uno de costa y uno de interior) que quieren poner en valor su asociación para actuar en el ámbito del impulso del turismo y la promoción turística.

Actividad en Fitur

La Diputació de València, junto con los 45 destinos locales (34 municipios y 11 mancomunidades) a los que ha incluido en su estand, ha preparado un extenso programa para promocionar la provincia en FITUR 2026, que aglutina más de 50 presentaciones para profesionales y cerca de 30 demostraciones gastronómicas locales durante todos los días del certamen, además de la acción de empresas dedicadas a actividades turísticas de la provincia. A esto se añaden una docena de actividades y acciones de dinamización, entre actuaciones relacionadas con el folclore valenciano, talleres infantiles y visitas virtuales, durante el fin de semana.

Noticias relacionadas

También durante toda la feria la Diputación está presente en Fitur LGTB+, en el pabellón 9, con un mostrador propio para promocionar el turismo diverso e inclusivo, dentro del estand regional, junto con las ofertas turísticas en este ámbito de los municipios de Vilamarxant, Xàtiva, Cullera, Gandia y Bocairent vinculadas a la provincia. Además, la corporación está participando en Fitur Screen, con el resto de film office de la Comunitat Valenciana, para potenciar la conexión del desarrollo turístico provincial y la acción de la industria audiovisual en el territorio a través de su plataforma Film Valencia -en el estand de la Spain Film Commission, que agrupará a las film commission y film office de España.- También está presente en Fitur Sports, con un espacio expositivo propio y las propuestas de turismo deportivo y activo provinciales, así como de la oferta deportiva de los municipios de Buñol, Vilamarxant, Requena, Alboraia, Riba-roja de Túria y Gandia.