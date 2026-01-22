El Consell corrige los errores de sus propias correcciones

En casi 200 páginas y 700 artículos es difícil no meter la pata. Le ha ocurrido al Consell con su segunda edición del macrodecreto de Simplificación Administrativa. Aprobado y publicado a finales de año en el DOGV, el Ejecutivo autonómico se dio cuenta esta semana de que el texto contaba con errores. Ya se sabe, quien tiene boca se equivoca, de los errores se aprende, errar es humano y rectificar es de sabios. Y bajo esos aforismos, el Gobierno valenciano sacó una corrección de errores a principios de semana. Nada extraño si se suele mirar habitualmente este portal.

Lo llamativo llegó el miércoles cuando el Diari Oficial recogía una "corrección de errores de la corrección de errores"; es decir, cosas que se corrigieron el 19 de enero respecto al decreto ley del 26 de diciembre y que estaban mal. No hay nada que pueda cambiar el significado ni los efectos legales, porque no se permitiría tramitar de esta forma, pero no deja de ser curioso esta doble corrección que tiene, entre las modificaciones, el propio título de la norma, que pasa de "medidas urgentes contra la hiperregulación" a "medidas urgentes frente a la hiperregulación".