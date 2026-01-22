El día después de Harry: El temporal sepulta viviendas con la piedra de la playa

El temporal provocado por la borrasca Harry ha tenido efectos devastadores en todo el litoral valenciano. En el sur de Castellón, el oleaje ha dejado tras de sí imágenes sorprendeentes. Como muestra, una de las viviendas de la urbanización La Torre-Camí Cabres, en Moncofa, que ha amanecido literalmente sepultada en grava como consecuencia del destructivo oleaje. La propiedad se sitúa en primera línea de playa, una zona a mar abierto, dado que los trabajos de construcción de espigones, y sin protección frente a la subida del mar. El resultado, un muro de piedra empujado por las olas que ha acabado cubriendo literalmente parte de la vivienda.

Un "desastre"

Los vecinos de la playa de Moncofa calificaban de «desastre» lo ocurrido tras olas de más de cuatro metros. Las piedras arrastradas por el temporal también sepultaron la zona de paso. Otras casas cerca del litoral han sido anegadas por el agua y los vecinos reclaman medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Vicent Talomantes, un vecino, mostraba a las cámaras de Àpunt cómo había quedado la entrada de su casa. «En la terraza hay lo menos 50 centímetros de agua y en el interior habrá entrado una cuarentena», expresaba, señalando que «esto no lo he tenido yo nunca». Añadía que la inundación ha dañado friegaplatos, neveras, armarios bajos que se han hinchado por causa de la humedad... relataba.

Imagen de la vivienda sepultada por el temporal en Moncofa / / MIQUEL SÁNCHEZ

Otra vecina, Sonia Ribelles, indicaba «Me ha entrado agua hasta la rodilla. En el jardín, dentro de casa... indicaba, reclamando la urgencia de realizar espigones. Por su parte, Juan Botías indicaba que hay gente hundida moralmente por ver que su casa está otra vez así. «Llevamos esperando una obra desde hace 20 años», añadía Botías.

Espigones

Por su parte, María Teresa Alemany, teniente de alcalde de Moncofa, apelaba a que se hagan los espigones. Todo ocurrió a primera hora de la jornada del pasado martes, cuando de manera progresiva el temporal fue cogiendo fuerza y con las viviendas totalmente desprotegidas, el alto oleaje empujó tierra a dentro rompiendo las protecciones de las viviendas y adentrando hacia las propiedades privadas, llenándolas de agua y material. Dejando una imagen de desolación.