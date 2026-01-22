El tiempo
Nieve, frío y viento en la Comunitat Valenciana: la Aemet activa el aviso amarillo para este fin de semana
Se esperan vientos fuertes, precipitaciones y nevadas que afectarán especialmente al interior
La Comunitat Valenciana se prepara para un fin de semana con condiciones meteorológicas adversas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Se esperan vientos fuertes, precipitaciones y nevadas que afectarán especialmente al interior y las zonas más altas de la región.
Para este viernes, el viento soplará del oeste con rachas muy fuertes en zonas altas y expuestas del interior, sobre todo durante las horas centrales del día. Los cielos estarán nubosos al inicio y al final de la jornada, con precipitaciones débiles y dispersas, mientras que las horas centrales se prevén más despejadas.
Baja la cota de nieve
La cota de nieve descenderá de 1.600-1.800 metros a entre 900 y 1.200 metros a lo largo del día. En el interior norte de la Comunitat Valenciana, la nieve será más probable durante la tarde y la noche, llegando incluso a ser intensa, mientras que en el interior sur se esperan solo copos aislados.
En el litoral, la Aemet pronostica lluvia, que será más persistente durante la madrugada y la noche, especialmente en la zona de Valencia. Las temperaturas se mantendrán estables o con un ligero descenso, y las mínimas se registrarán al final del día en la mitad norte de la región.
Avisos amarillos por viento y fenómenos costeros
El sábado llega con avisos amarillos por viento en el interior de Valencia y por fenómenos costeros en el litoral de Valencia y Alicante. Se esperan rachas muy fuertes del oeste en zonas altas o expuestas del interior, que podrían dificultar la movilidad.
Durante la jornada del sábado, habrá intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones en el interior y algunas lluvias aisladas en el litoral, aunque remitirán por la tarde. La cota de nieve bajará hasta los 500-700 metros, provocando nevadas débiles en el interior norte y algunas muy puntuales en el interior sur.
Temperaturas en descenso
En cuanto a la precipitación en la costa, se prevén chubascos en la zona de Valencia y en el norte de Castellón, mientras que el resto del litoral permanecerá con cielos más despejados. Las temperaturas experimentarán un descenso generalizado, y se esperan heladas débiles al final del día en el interior de la mitad norte.
