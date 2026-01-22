El exsecretario de Presidencia: "Pradas me dijo que iba a reventar una presa, que iba a confinar y le dije que consultara a la Abogacía. Limita derechos"

El exsecretario autonómico de Presidencia Cayetano García Ramírez y actual secretario autonómico de Economía ha declarado ante la jueza de la dana que la consellera y mando único de la emergencia el 29 de octubre, Salomé Pradas "Pradas llama y dice que iba a reventar una presa y que había que confinar a toda la provincia" por lo que él le contestó que "consultara a la Abogacía de la Generalitat porque limita derechos". Un consejo que Cayetano García Ramírez dio a la entonces consellera porque, ha defendido, confinar a toda la provincia suponía afectar derechos fundamentales. Pradas y Ramírez intercambiaron dos llamadas a las 19.36 y las 19.43 horas, lo que confirma que esta última consulta también retrasó el envío del Es Alert, que se puso sobre la mesa a las 17.15 horas en el Cecopi (Centro de coordinación operativa integrado) del 29 de octubre de 2024.

García Ramírez ha asegurado desconocer por qué la entonces consellera Pradas le llamó a él si, tal como ha admitido, es economista y "no tenía ni idea sobre derecho", ha admitido a preguntas de la jueza, según fuentes conocedoras de su declaración. Cayetano García Ramírez asegura que esta negativa surgió de él, que no salió ni de Carlos Mazón (que finalizaba su larga sobremesa en El Ventorro) ni de José Manuel Cuenca, entonces jefe de gabinete y actual asesor de Mazón, a quien la dana dejó varado en un taxi en Carlet.

Tras la llamada de Pradas por las dudas sobre el confinamiento, Cayetano García Ramírez asegura que habló con el Abogado general de la Abogacía de la Generalitat, Álvaro Martínez Ávila, citado a declarar pero aún sin fecha, quien explicó a la jueza en un informe que tuvieron dos breves consultas por teléfono por la cuestión del confinamiento, pero que nunca se les pidió un informe por escrito ese día. La Abogacía de la Generalitat avaló jurídicamente el confinamiento, según el escrito remitido a la causa de la dana, que contradice las dudas expresadas tanto por Cayetano García Ramírez como por José Manuel Cuenca.

Cayetano García Ramírez comparece hoy ante el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja como parte del núcleo duro del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón. Pero también por las conversaciones y mensajes que mantuvo con los máximos responsables de la emergencia del 29 de octubre de 2024 ante las dudas por lo que consideraban un confinamiento como el de la pandemia. Se trata de Salomé Pradas, consejera de Justicia e Interior y mando único de la emergencia; Emilio Argüeso, secretario autonómico de Emergencias y el jefe de gabinete de Mazón José Manuel Cuenca durante la tarde del 29 de octubre de 2024, en las horas clave de la dana. El secretario autonómico ha accedido a las instalaciones de los juzgados de Catarroja a las 9 horas en punto, sin hacer declaraciones. "Gracias" se ha limitado a decir antes de introducirse en la sede judicial y pasar el arco de seguridad.

Trasladó a Cuenca a Xàtiva y trabajó en el Palau en un decreto de ayudas

El día de la dana, el secretario autonómico de Presidencia llevó en su coche a Xàtiva al jefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, a un acto privado o de partido, según sus declaraciones públicas o privadas. Cayetano García regresó al Palau a las 16.30 horas del 29-O. Y desde ese momento se puso a trabajar en la confección de un decreto de ayudas para Utiel, donde el río Magro se desbordó a partir de las 13 horas. En su comparecencia en el Congreso Cayetano García declaró que "no sabía dónde estaba” Mazón (“Ni ese ni ningún otro día, no soy de su gabinete, a mí me convocan a reuniones y acudo", dijo), no habló esa tarde pero sí intercambió mensajes.

Conversación que mantuvieron Cayetano García y Mazón el día de la dana. / Levante-EMV

Primer whatsapp con Mazón a las 19.20 horas

El Cayetano García Ramírez remitió el pasado 14 de enero al juzgado de la dana los mensajes que intercambió con Carlos Mazón , su jefe de gabinete José Manuel Cuenca y el secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso el 29 de octubre de 2024, en las horas clave de la dana. Unos mensajes que García Ramírez leyó en su comparecencia en el Congreso y se ofreció públicamente a entregarlos a la causa de la dana, antes de su declaración prevista para hoy 22 de enero. Un guante que recogió la jueza de la dana que aceptó la entrega voluntaria de estos mensajes, remitidos al juzgado mediante acta notarial.

El primer mensaje de Cayetano García a Carlos Mazón lo envió a 19:20 horas. Se trata de un borrador del decreto que podría darse para ayudas a los afectados de Utiel (donde hubo finalmente seis fallecidos). "Hola, tenemos ya preparado esto", al tiempo que comienza a desgranar las ayudas por daños materiales, gastos subvencionables o cobertura por fallecimiento. "Con 15 millones se llegaría a 3.000 viviendas. En la anterior dana de 2019 el Botànic dio 4.500 y 10.000", explicó García Ramírez a Mazón, según los mensajes que leyó en voz alta en su comparecencia en el Congreso de los Diputados el 15 de diciembre. Detalles que explica a Mazón en mensajes enviados entre las 19.20 y 19.28 horas del 29 de octubre.

La expresión en los mensajes que no leyó en el Congreso

Aunque hubo una frase que Cayetano García "olvidó" leer en el Congreso de los Diputados. La referencia al elevado número de afectados de la dana que ya intuían los máximos responsables de la Generalitat, pero que nadie admite. "Va a haber que ver qué cantidad final porque va a haber un huevo de afectados", escribió García Ramírez a Mazón a las 19.25 horas.

Pantallazos de la conversación que mantuvieron Cayetano García y José Manuel Cuenta el día de la dana. / Levante-EMV

Mazón contestó una hora después

Un mensaje al que Mazón tarda casi una hora en contestar. Más o menos la misma hora que el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón sigue sin aclarar qué hizo. "Bien preparado. Luego vemos", contesta Mazón a las 20.13 horas del 29 de octubre. Mensajes escritos desde el coche que lo conducía desde el Palau de la Generalitat al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, tras pasar una larga sobremesa de cuatro horas en El Ventorro.

"Ha llegado alerta a los móviles"

El mismo García Ramírez avisa al entonces presidente de la Generalitat del primer envío del Es Alert. "Ha llegado alerta a los móviles", le escribe a las 20.13 horas. "Sí", contesta escuetamente Mazón a las 20.14 horas. Un mensaje escrito desde el móvil, quince minutos antes de su llegada al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, a las 20.28 horas del 29 de octubre.

Laura Ballester

"Necesitas que vaya a algún lado"

"Necesitas que vaya a algún lado", le insistió el secretario autonómico de Presidencia al jefe del Consell. "No", vuelve a responder de forma mínima Mazón , que ya no intercambia más mensajes con García Ramírez el 29 de octubre.

"Pásalo a Mazón"

Al mismo tiempo que remite el esquema de decreto de ayudas a Carlos Mazón, Cayetano García también se lo rebota al jefe de gabinete, José Manuel Cuenca entre las 19.23 y las 19.25 horas. "Pásalo a Mazón", le ordena Cuenca. "Lo tiene ya", informa García Ramírez. "Grande. Gracias", contesta el jefe de gabinete a las 19.25 horas.

"Con 8 de batería"

Cayetano García insistió a Cuenca a las 20.06 horas. "¿Novedades? ¿Necesitamos algo?". Preguntas sin respuesta a las que le sigue el pantallazo del Es Alert que García envía al jefe de gabinete de Mazón. García Ramírez sigue enviando mensajes como si fuera un monólogo. "Yo tenía otra reunión en València", le escribe a las 20.32 horas. A partir de las 20.36, cuando Mazón acababa de llegar al Cecopi, García Ramírez se interesa por la situación de José Manuel Cuenca, parado en un taxi en Carlet, donde pasó la noche debido a los efectos de la dana en las infraestructuras. "Tú que estás, ¿parado completamente?". "Sí y con 8 de batería", le responde Cuenca. "¿No llevas cargador? Llevarás cable. Conéctalo en el taxi".

"Puedo ir a x ti en moto"

A las 23.44 horas Cayetano García le insiste a José Manuel Cuenca. "¿Me necesitas? ¿Puedo ayudarte? Puedo ir a x ti en moto. A ver si x carreteras secundarias". Propuesta que el jefe de gabinete descarta de plano. "No podrías venir. Tranquilo". "¿Seguro? ¿Está todo inaccesible?", se interesa García Ramírez, lo que demuestra el profundo desconocimiento de los efectos de la dana que aún tenía poco antes de la medianoche. "Seguro", le responde Cuenca como último comentario de ese día entre ambos.

Mensajes con Argüeso

Respecto a los mensajes intercambiados con Argüeso, son todos referentes al estado de las carreteras entre las 12.20 y las 19.08 horas del 29 de octubre.