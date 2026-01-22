Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanidad

La presión asistencial seguirá hasta marzo al estancarse la incidencia de virus respiratorios

La incidencia del conjunto de virus respiratorios se mantiene estable por encima de los 800 casos por cada 100.000 habitantes desde hace un mes

Urgencias en un hospital de la provincia de Alicante.

Urgencias en un hospital de la provincia de Alicante. / AXEL ALVAREZ

Lluís Pérez

Lluís Pérez

València

La transmisión de virus respiratorios registró su pico en la segunda semana del mes de diciembre; pero, desde hace un mes, el descenso de la curva de incidencia está estancada y se mantiene por encima de los 800 casos cada 100.000 habitantes desde hace prácticamente un mes. En la tercera semana del año, con los datos recogidos entre el 12 y el 18 de enero por el Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (Sivira), repunta pírricamente, solo cuatro puntos, hasta los 856,9 puntos respecto a los 852,2 de la semana anterior

El estancamiento de la curva se produce en un momento en el que la gripe transita a la baja -el dato de la última semana es de 88 puntos de incidencia frente a los 121 de hace siete días, son 33 menos-, pero el virus respiratorio sincitial (VRS), el responsable de la bronquitis, no ha superado su pico. En la última semana, el VRS cae 6,1 puntos hasta los 132,8 casos por cada 100.000 habitantes; el dato anterior estaba en 138,9. Por eso, la transmisión y, por ende, la temporada de resfriados y enfermedades se alargará unas semanas.

Evolución de la incidencia de gripe y covid en las últimas semanas en la Comunitat Valenciana.

Evolución de la incidencia de gripe y covid en las últimas semanas en la Comunitat Valenciana. / GVA

El especialista en Epidemiología Salvador Peiró, investigador en Fisabio, considera que la gripe ha rebasado su pico y "seguirá cayendo en un par de semanas" y, aunque el virus sincitial sigue alto se mueve "dentro de parámetros normales". Es una de las enfermedades que han ganado importancia después de la pandemia porque antes "se le hacía menos caso -, confiesa-; ahora da más guerra". Este año, por ejemplo, es el primero en el que Sanidad ha incluido la vacuna del VRS para mayores de 65 años dentro de su campaña de inmunización.

Presión asistencial

La lenta y progresiva caída de la incidencia, a la que hizo referencia el conseller Marciano Gómez el pasado viernes, puede tener sus consecuencias en lo que se refiere a mantener una presión asistencial elevada que, aunque no ha llegado a saturar la sanidad pública, sí que ha generado problemas de saturación puntuales en algunos centros como el hospital General o La Fe en València y en la Ribera. En general, el epidemiólogo califica la temporada de un "comportamiento dentro de la normalidad" y sin "un gran volumen de ingresos".

La sala de espera de Urgencias de La Fe, llena en pleno pico de gripe.

La sala de espera de Urgencias de La Fe, llena en pleno pico de gripe. / Germán Caballero

Si a la vuelta de la Navidad, la demora para conseguir cita en Atención Primaria era de al menos 15 días, puede que se reduzca en las próximas semanas, pero no tanto como si la incidencia evolucionara claramente a la baja. "La temporada se estima más larga que en años anteriores, hasta marzo seguramente", estima la presidenta de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària (Sovamfic), Mª Ángeles Medina, quien insiste en señalar que se trata de "proyecciones y estadísticas", no de verdades incontestables.

Noticias relacionadas y más

Temporada adelantada

Superados dos tercios del mes de enero, la evolución de la incidencia no registra la aparición de un segundo pico de incidencia, como los expertos pronosticaron en diciembre como una de las posibilidades a producirse. Lo habitual, durante los últimos años, ha sido que el momento álgido de la incidencia se produzca después de la Navidad y los festivos, una temporada en la que se disparan los encuentros sociales con grupos diversos y en espacios cerrados. "No ha ocurrido -, concluye Peiró-. Tampoco parecer haberse producido un segundo repunte en el resto de España. Simplemente, hemos tenido una temporada de gripe muy adelantada".

