Mérida se reúne con cinco asociaciones de la dana sin las tres mayoritarias

Son asociaciones de damnificados por la dana o de vecinos de la zona cero de la barrancada del pasado 29-O, pero no las tres mayoritarias. El comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, y la directora general de Atención a las Víctimas y a los Afectados, Amparo Clemente, han mantenido a lo largo de esta semana sus primeros encuentros con las asociaciones de víctimas de la dana. En concreto, se ha reunido con cinco organizaciones: Tots a una Veu, Fondo Solidario, SOS Picaña, Sociopolis Faitanar La Torre y Ecos del Agua de Benetússer.

Es decir, que las tres asociaciones mayoritarias - la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O, la Associació de Víctimes Dana 29 d’octubre de 2024 y la Asociación Damnificados Dana Horta Sud València- no han asistido a las reuniones. Desde las tres aseguran que el comisionado se puso en contacto con sus portavoces para proponer un encuentro y expresar que estaba a disposición de las asociaciones. Pero las tres han manifestado que no se reunirán con la Generalitat hasta que el expresident Carlos Mazón, a quien consideran responsable de la tragedia, deje el acta.

“Las puertas, abiertas”

Otra de las reuniones de Raúl Mérida con asociaciones de víctimas dana / Redacción Levante-EMV / GVA

Mérida ha valorado la voluntad de diálogo de los afectados y ha señalado que desde el Comisionado de la Generalitat “las puertas siempre van a estar abiertas” y que su disposición para hablar y llegar a acuerdos es “total”. En este sentido, ha expresado su voluntad de reunirse con todas las asociaciones, con las que ha destacado que se mantiene contacto a través de la Dirección General de Atención a las Víctimas y a los Afectados integrado en el Comisionado para la Recuperación.

“Desde el Comisionado aspiramos a servir de puente real entre la Generalitat y la ciudadanía y a contribuir a reestablecer la confianza mediante una atención directa, transparente y participativa”, ha indicado Raúl Mérida.

“Una participación real de las víctimas”

El comisionado para la Recuperación ha explicado que uno de los objetivos que tiene el Consell en esta segunda etapa, una vez transcurrido un año desde la riada, es “impulsar espacios estables de diálogo, colaboración y corresponsabilidad con las asociaciones, plataformas ciudadanas y colectivos afectados por la riada”.

Otra de las reuniones de Raúl Mérida con asociaciones dana / Redacción Levante-EMV / GVA

Así, ha abogado por facilitar “una participación real de las víctimas y personas afectadas en el diseño de las políticas públicas de recuperación y de los proyectos que se van llevar a cabo, porque su experiencia y su vivencia resultan esenciales en la nueva sociedad que se está construyendo tras la catástrofe”.

En esta línea, ha aludido al proyecto estrella de recuperación tras la dana de la Generalitat, los parques inundables. Sobre ello, ha dicho que constituye una infraestructura de prevención frente a inundaciones, complementaria a las necesarias obras hidráulicas pendientes, pero al mismo tiempo supone también una apuesta por una “infraestructura verde pionera pensada para la ciudadanía que servirá como espacio recreativo y de ocio”.

Las mayoritarias: “somos coherentes”

Desde la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O, Rosa Álvarez ha asegurado que no van a cambiar su postura sobre la negativa a reunirse con la Generalitat hasta que Mazón no esté fuera de las Corts. “Tendríamos que hacer una asamblea si quisiéramos replantearlo, y no lo hemos hecho”, dice. Pero, en definitiva, afirma que son “coherentes, coherentes de principio a fin”, aunque Mérida sea nuevo en el cargo. “Al final son las mismas personas que cambian de puesto”, afirma.

En el mismo sentido lo expresa Mariló Gradolí, presidenta de la Associació de Víctimes Dana 29 d’octubre de 2024. “Continuamos con lo mismo, mientras no le pidan acta a Mazón y no abandone todos los premios que le han dado, la portavocía y todo eso, no nos vamos a reunir con la Generalitat”, destaca. Eso sí, explica que Mérida les envió un mensaje. “Para decir que estaban a disposición”, detalla.

En cuanto a la Asociación Damnificados Dana Horta Sud València, su presidente, Álex Carabal añade que recibió una invitación del comisionado para una reunión. “Intentó quedar pero no pudimos, le dije que lo trasladaría a la junta y le repetí que estamos abiertos a reuniones con cualquier técnico, pero sobre cosas que podamos proponer o alegar, cosas constructivas, no para hacernos fotos políticas”, resume.